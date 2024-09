China busca reforzar su crecimiento económico: ventajas potenciales para Alemania

China lleva tiempo enfrentando desafíos económicos que afectan su desempeño, lo que ha llevado al banco central a intervenir inyectando miles de millones en la economía. Esta medida ha sido bien recibida en los mercados de acciones a nivel mundial. Algunos analistas sugieren que estos pasos también podrían beneficiar las exportaciones de Alemania.

El gobernador del banco central, Pan Gongsheng, anunció planes para reducir las tasas de interés en los préstamos hipotecarios existentes en Beijing, así como reducir el requisito de pago inicial para un segundo préstamo hipotecario del 25% al 15%. Además, los bancos deben mantener menos efectivo, inyectando aproximadamente 125.5 mil millones de euros en el mercado, lo que aumenta la liquidez.

Estas medidas han sido bien recibidas. El DAX comenzó el día en verde, acercándose a un nuevo récord histórico. "China no es solo un mercado importante para las ventas de automóviles alemanes, sino que, en general, las exportaciones de Alemania se benefician de las acciones de Beijing. Las buenas noticias están fortaleciendo el optimismo económico, especialmente cuando la economía de Alemania está luchando actualmente y las perspectivas de exportación hacia el este están mejorando", afirmó CMC.

El Euro-Stoxx-50 está experimentando un crecimiento sólido, impulsado por las acciones fuertes en el sector de recursos. Dado que China es el mayor mercado de materias primas, este sector se está beneficiando significativamente. Tanto el mercado de acciones de Shanghai como el índice de las empresas más importantes de Shanghai y Shenzhen subieron aproximadamente un cuatro por ciento después de los anuncios. El índice Nikkei en Tokio también vio un aumento del 0,6% a un máximo de tres semanas después de un largo fin de semana.

Kyle Rodda, analista de Capital.com, comentó: "Estas parecen ser medidas muy audaces por parte de las autoridades. En general, es una situación muy optimista para los inversores". Sin embargo, Vasu Menon, experto en inversiones de OCBC, sugirió: "Para truly help the economy recover and to effectively overcome the real estate crisis, it's likely that more than just monetary policy will be required. Bolder easing measures may be implemented in the coming quarters."

La confianza en la economía de China es actualmente baja, con una inflación baja que suprime el gasto del consumidor. "Las personas están posponiendo las compras, esperando caídas de precios. Esto es tóxico para una economía que ha construido tanta capacidad, esperando lo contrario", argumentaron los expertos de CMC.

El banco central es responsable de ambas políticas monetaria y fiscal en China. Su objetivo es apoyar el crecimiento económico estable en la segunda economía más grande del mundo, según el periódico estatal "People's Daily". El banco central está tomando medidas a medida que crecen las preocupaciones de que China pueda no alcanzar su tasa

