China apunta a una expedición histórica a Marte aproximadamente en 2028, luchando por la prominencia en el dominio espacial.

La misión Tianwen-3 de China, según el diseñador de la misión Liu Jizhong, llevará a cabo dos lanzamientos alrededor de 2028 para recuperar muestras de Marte. Este calendario es más audaz que el objetivo inicial de 2030 declarado por las autoridades espaciales, aunque la fecha límite ha demostrado cierta flexibilidad en los últimos años. Una fecha objetivo de 2028 parece revertir a un plan discutido en 2022 por un científico principal del programa Tianwen, lo que llevaría a la recepción de muestras en la Tierra en 2031.

Los comentarios recientes llegan después del logro histórico de China en junio, al recuperar con éxito las primeras muestras del lado lejano de la Luna. Mientras tanto, el proyecto de recuperación de muestras de Marte de NASA y la Agencia Espacial Europea aún está bajo revisión debido a preocupaciones presupuestarias, complejidad y factores de riesgo. NASA, con una historia de aterrizajes en Marte, actualmente examina estrategias más rápidas y económicas para acelerar los resultados, que initially se proyectaban para 2040.

Lograr el primer regreso de muestras de Marte sería un hito significativo para el ambicioso programa espacial de China y el sueño del líder Xi Jinping de convertir a China en una potencia espacial.

El avance de China -incluidas las misiones lunares no tripuladas y la creación de su propia estación espacial orbital- coincide con el aumento de las iniciativas espaciales de EE. UU. y otros países debido al potencial de recursos y ventajas científicas de la exploración lunar y del espacio profundo.

El objetivo principal de la misión Tianwen-3 de China es buscar pruebas de vida en Marte. Además de esto, la misión buscará avances tecnológicos en la toma de muestras en la superficie, el despegue y el ascenso desde Marte, así como un encuentro en la órbita de Marte, según reveló Liu la semana pasada, según los medios estatales chinos.

En una entrevista con CGTN, Liu destacó los desafíos asociados con la misión, que implica dos lanzamientos de cohetes iniciales y un lanzamiento de cohete sin precedentes desde otra planeta para devolver las muestras.

"La misión de regreso requiere un lanzamiento desde la superficie de Marte. De hecho, es un lanzamiento de cohete en miniatura, por lo que garantizar la fiabilidad del vuelo completo será un desafío", afirmó.

China colaborará internacionalmente en torno a la misión, incluidas las cargas útiles de países extranjeros, la compartición de muestras y datos, y la planificación de investigaciones futuras de Marte, según Liu.

Misiones de exploración de Marte

Marte ha cautivado a los científicos durante mucho tiempo como un destino de investigación primordial que podría desentrañar detalles sobre la vida extraterrestre y los orígenes de nuestro sistema solar.

La serie de misiones de exploración planetaria de China, Tianwen, whose name roughly translates to "questions to heaven", experimentó su primer éxito en 2021, cuando su sonda Tianwen-1 alcanzó la órbita de Marte y liberó el rover Zhurong en la superficie del planeta.

El aterrizaje de Zhurong en Utopia Planitia el 15 de mayo de 2021 convirtió a China en el tercer país después de la Unión Soviética y EE. UU. en aterrizar en Marte, que está a más de 30 millones de millas de la Tierra en su aproximación más cercana.

El objetivo principal de Zhurong era descubrir restos de vida antigua y examinar minerales, condiciones ambientales y distribución de agua e hielo en el llano.

La investigación de los primeros hallazgos de Zhurong en el basin sugirió que el basin de Utopia Planitia fue el hogar del agua en un período en el que muchos científicos creían que Marte era árido y helado, según la investigación de 2022.

El rover se esperaba que operara durante 90 días en Marte, pero perseveró durante 358 días y cubrió 1.921 metros (6.302 pies) en el planeta antes de entrar en hibernación en mayo de 2022 debido a una acumulación inusual de polvo.

EE. UU. tuvo su primer aterrizaje en Marte en 1976 con su misión Viking 1, que incluyó un módulo de aterrizaje que operó durante más de seis años. Superó al Mars 3 de la Unión Soviética, que aterrizó en la superficie de Marte en 1971 pero transmitió señales durante solo 20 segundos.

El último aterrizaje de EE. UU. en Marte fue el rover Perseverance de NASA, que tocó suelo en el cráter Jezero en 2021 y ha estado recolectando muestras para un futuro regreso a la Tierra.

El jefe de NASA, Bill Nelson, declaró anteriormente este año que la misión de retorno de muestras de Marte de EE. UU. era "una de las misiones más complejas que ha emprendido nunca NASA".

En abril, NASA anunció que estaba explorando nuevos métodos para recuperar muestras de la superficie después de que el presupuesto aumentara hasta 11.000 millones de dólares con un calendario de retorno de muestras de 2040. En junio, anunció que estaba abogando por un número selecto de estudios de 90 días para descubrir métodos más económicos y eficientes.

La misión Tianwen-3, iniciada por China, busca explorar Marte y potencialmente recuperar muestras marcianas, contribuyendo a la persecución global de los secretos de Marte y la posibilidad de vida extraterrestre. A pesar de que las agencias espaciales comerciales como NASA enfrentan restricciones presupuestarias y complejidades en sus proyectos de recuperación de muestras de Marte, China sigue determinada a liderar en este ámbito.

