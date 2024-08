- China anuncia controles de exportación de metales importantes

China agrega otro metal utilizado en armamentos a su lista de exportaciones restringidas. A partir del 15 de septiembre, las exportaciones de antimonio estarán sujetas a controles, anunciaron los Ministerios de Comercio y Aduanas de China. La razón dada fue mejorar la seguridad nacional y cumplir con las obligaciones internacionales, como la no proliferación. Un portavoz del Ministerio de Comercio enfatizó que las medidas no estaban dirigidas a ningún país o región específico, pero no proporcionó más detalles.

El antimonio es un metal plateado utilizado en la industria, a menudo combinado con otras sustancias. Se utiliza en la producción de baterías de automóviles y paneles solares, pero también puede utilizarse en la construcción de armas nucleares y equipos militares como dispositivos de visión nocturna.

China ve una amenaza a su seguridad

En el pasado, EE. UU. había agregado el antimonio a una lista de minerales esenciales para la economía y la seguridad nacional. El metal también se utiliza en retardantes de llama. Cuando se combina con plomo, puede mejorar la dureza de este último.

El portavoz del Ministerio de Comercio también declaró que China quería garantizar la paz y la estabilidad en el mundo y la región. Por lo tanto, el gobierno se opone a que cualquier país o región utilice bienes restringidos que puedan perjudicar la soberanía, la seguridad o los intereses del desarrollo de China. No se proporcionaron más detalles.

China es un importante productor de antimonio. En las disputas comerciales en curso con el Occidente, Beijing ya ha restringido las exportaciones de otros materiales clave, como el grafito y el germanio. Estos materiales raros son muy demandados, por ejemplo, en la producción de baterías para vehículos eléctricos.

