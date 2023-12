Chet Holmgren, número 2 del mundo, brilla en su debut en la Liga de Verano de la NBA y bate un récord

El número 2 del Draft de la NBA de 2022, elegido por los Oklahoma City Thunder, se puso la camiseta azul por primera vez el martes en la Liga de Verano de la NBA.

La Liga de Verano es una competición fuera de temporada en la que los equipos juegan predominantemente con novatos, jugadores de segundo año y marginales de la NBA para dar minutos a talentos en desarrollo y ver quién encaja y quién no.

En la victoria por 98-77 sobre los Utah Jazz, Holmgren maravilló a los aficionados en sus 24 minutos en la cancha, batiendo récords a su paso.

El corpulento jugador de 20 años terminó con 23 puntos -incluidos 4 de 6 intentos desde la línea de tres puntos-, siete rebotes y cuatro asistencias.

También acabó con seis tapones, la mayor cantidad en un partido de la Liga de Verano de la NBA.

Cuando le dijeron después que había batido el récord de tapones, Holmgren dijo que quería más. "¿Sólo seis? ¿Ese es el récord? Oh, bueno, voy a batirlo otra vez", dijo a ESPN en su entrevista televisiva posterior al partido.

Según ESPN, Holmgren se convirtió en el primer jugador en la historia de la Liga de Verano en registrar al menos cinco tapones y encestar cuatro triples.

Jugando junto a gran parte de los jóvenes talentos de los Thunder -Josh Giddey, Alekesej Pokusevski, Jaylin Williams y Jalen Williams-, el tamaño y la capacidad de tiro de Holmgren destacaron de inmediato.

El jugador de Gonzaga, de dos metros de estatura, bloqueó la pintura con su tamaño y mostró algunas de las astutas habilidades ofensivas que ya ha aprendido.

Hizo un gran mate para anotar sus primeros puntos, encestó un triple en la cara de Tacko Fall, que medía dos metros y medio, y lanzó un tiro a media distancia que se parecía mucho al de Dirk Nowitzki, miembro del Salón de la Fama de la NBA.

"Grito a mis compañeros de equipo por prepararme, por hablar conmigo, por ponerme en posición de tener éxito", dijo Holmgren, con su brazo alrededor de Giddey.

"Un saludo a este chico de aquí", dijo, señalando a Giddey. "Doble-doble con asistencias. Gran noche para él y eso me ayudó mucho".

Giddey fue efusivo en sus elogios a Holmgren. "La forma en que ha jugado esta noche ha sido muy importante para nosotros", dijo el escolta australiano.

"Siendo una elección tan alta, hay mucha presión al entrar, y él la manejó tan bien como pudo. Me facilita el trabajo jugar con alguien como él. Es capaz de estirar la banda, de llegar al aro. Me protege, me cubre las espaldas en defensa. Me encanta jugar con él. Llevamos un partido y la química es cada vez más fuerte".

El cuerpo técnico de los Thunder también quedó impresionado por la actuación de Holmgren en su debut.

"Me pareció que estuvo muy bien ofensivamente. Lo que más me impresionó de él fue lo bien que jugó dentro de nuestro estilo", dijo Kameron Woods, entrenador del equipo de la liga de verano de los Thunder.

"Obviamente hizo un gran partido, pero lo más impresionante para mí fue que lo hizo dentro de nuestra ofensiva. Parecía baloncesto en equipo y él encontró el éxito dentro de lo que estamos haciendo."

Fuente: edition.cnn.com