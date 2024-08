Cheryl Hines habla sobre su esposo, RFK Jr., retirándose de la contienda electoral, omitiendo su apoyo a Donald Trump.

Hines no mencionó el respaldo de su cónyuge al candidato presidencial republicano en su declaración.

"Me gustaría expresar mi más sincera gratitud a cada persona trabajadora que ha puesto su corazón en su campaña. Han logrado lo extraordinario, superando todas las probabilidades. Han logrado recopilar más de un millón de firmas, un récord en la historia de los candidatos, y han asegurado el acceso a las urnas en todo el país a pesar de los numerosos obstáculos legales y demandas para mantener a Bobby fuera de las boletas, negando a cualquiera la oportunidad de votar por él", escribió Hines en X.

"Siento un gran respeto por Bobby y su principio de unidad. En el último año y medio, he tenido el placer de conocer a individuos notables de diferentes partidos políticos -demócratas, republicanos e independientes. Mis encuentros me han mostrado que la mayoría son personas genuinamente buenas que trabajan por lo mejor para nuestra nación y los unos por los otros. Ha sido un viaje iluminador, transformador y entrañable", continuó su declaración.

El candidato presidencial independiente Kennedy declaró en una conferencia de prensa en Phoenix el viernes que estaba deteniendo su campaña y respaldando a Trump.

"Dado el sistemático y persistente intento de supresión y manipulación mediática, ya no creo en una victoria electoral viable para mí. Por lo tanto, no puedo, de buena fe, instar a mi equipo a continuar su trabajo incansable o pedir a mis seguidores que sigan donando cuando no puedo asegurarles honestamente que llegaremos a la Casa Blanca", explicó.

Luego, Kennedy declaró su lealtad al presidente Trump.

Hines y Kennedy discutieron de manera humorística la influencia de la política en su matrimonio en un evento de alfombra roja del final de la temporada de "Curb" en enero de 2024.

Cuando se le preguntó hipotéticamente a Kennedy si consideraría ser el compañero de fórmula de Trump, respondió: "Dudo que nuestro matrimonio sobreviviera a eso", lo que hizo que Hines brome

Lea también: