- ChatGPT se está burlando de las tendencias de Instagram que intentamos seguir

Para unirse a esta tendencia, necesitas tener un buen sentido del humor hacia ti mismo. La IA conocida como ChatGPT está siendo preguntada actualmente: "Slam the Instagram feed of...", lo que significa "Evaluar/Diss the Instagram feed of..."

Según "NBC", más de medio millón de personas han participado en el último reto de Instagram. Es como un virus que se extiende por toda la plataforma de redes sociales. Los usuarios publican la crítica de ChatGPT de su propia cuenta, etiquetan a un amigo para que siga el ejemplo y así sucesivamente.

Decidí probarlo con mi propio feed primero. Con fotos profesionales con celebridades y muchas instantáneas de la playa, ChatGPT comentó: "Tienes más fotos de la playa que una agencia de viajes. Todos lo entendemos, estás obsesionado con la playa y las puestas de sol, podrías ser básicamente un vigilante de Baywatch". En cuanto a las fotos con celebridades, ChatGPT bromeó: "Interactúas con celebridades más que con tu propia familia. Uno de ellos parece estar suplicando por ayuda, sin saber quién eres, mientras que Schweinsteiger parece estar planeando una fuga". Entonces, si puedes manejar una dosis de humor, esta es una tendencia extremadamente divertida.

ChatGPT habla mal de la feed de Instagram de Stern

Luego le tocó el turno a Stern. Esto es lo que ocurre: Solo tienes que decirle a ChatGPT que "Slam the Instagram feed of Stern" y adjuntar una imagen del feed. Desafortunadamente, ChatGPT no puede acceder al feed de la plataforma de imágenes en este momento, así que tendrás que proporcionar una foto de ejemplo del feed tú mismo.

Una vez que hice que la IA tradujera el texto del inglés al alemán, esto es lo que produjo, aunque debes tomarlo con una pizca de sal: "Tu feed de Instagram es un caos de bufé! Es como si tus intereses hubieran sido lanzados a una licuadora y alguien hubiera pulsado el botón 'mezclar'. Tienes noticias serias y escándalos históricos, un perro audicionando para 'The Lion King', el OG techno clubber de Alemania y incluso una publicación dramática sobre la villa de Goebbels. Hay una pista somehow life-changing sobre cómo escribir correctamente 'spaghetti', haciendo que tu feed sea un bufé informativo, entretenido y algo desconcertante".

¿Qué piensa ChatGPT de tu feed de Instagram?

En los Estados Unidos, este reto de Instagram ha ganado popularidad, con numerosos individuos participando. Si decides participar desde los Estados Unidos de América, es posible que encuentres a ChatGPT criticando tu feed con comentarios humorísticos, igual que lo hizo con el feed del texto.

