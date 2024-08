Charlotte Worthy encuentra a los hombres "a menudo aburridos"

Después de su separación de Sido y un posterior período de "tormenta y estrés", Charlotte Würdig está más feliz que nunca de estar soltera. Después de todo, tiene a sus "bebés peludos", aunque admite: "No compararía a los hombres con los perros tan fácilmente".

Han pasado más de cuatro años desde que la moderadora Charlotte Würdig y el rapero Sido se separaron. Mientras él ha seguido adelante con Georgina Stumpf, alias Gia Georgina, la vida amorosa de Würdig parece estar en punto muerto.

Sin embargo, la mujer de 45 años no parece muy preocupada, como reveló en una entrevista con la revista "Bunte". Se mantiene ocupada con sus dos hijos, nacidos en 2013 y 2016, y sus tres perros de montaña de los Alpes.

"No compararía a los hombres con los perros tan fácilmente", admite Würdig, pero sí drawa un paralelismo: "Pero, por supuesto, ambos requieren tiempo". Desafortunadamente, ella no tiene mucho tiempo para una relación romántica en este momento. "No estoy buscando una Either. Tuve mi fase de 'tormenta y estrés' justo después de mi separación de Paul", revela.

¿Un coqueteo mientras pasea a los perros?

Durante esa fase, Würdig salió con muchas personas. "Fue un tiempo emocionante cuando tuve que reorientarme por completo", recuerda, agregando: "Las caricias en la barriga se sintieron bien y me dieron confianza en mí misma. Pero esa fase terminó rápidamente. Ahora, a menudo encuentro a los hombres aburridos y hasta perezosos".

Oops! No son buenas noticias para los posibles pretendientes. Las posibilidades de coquetear con Würdig mientras pasea a sus perros también parecen escasas. "Estoy demasiado ocupada manteniendo el grupo unido. Además, tres perros podrían complicar las cosas. Algunas personas incluso piensan que soy una paseadora de perros", confiesa.

Pero hay más: "Y si conoces a alguien, tienen que ser muy amigos de los perros. Las alergias a los perros serían malas, y una relación a distancia es casi imposible. Pero en serio: cuanto más vieja me hago y más personas conozco, más feliz estoy con mis animales".

En otras palabras, Charlotte Würdig está casi completamente dedicada a sus perros. Parece que los amigos de dos patas tendrán que esperar su turno.

A pesar de sus anteriores encuentros coquetos durante su fase de "tormenta y estrés", Charlotte Wuérdig actualmente prefiere la compañía de sus "bebés peludos" a las relaciones humanas. La diversión que obtiene proviene de sus tres perros de montaña de los Alpes, que requieren toda su atención y tiempo.

