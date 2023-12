Charlie Whiting: El director de carreras de Fórmula 1 fallece repentinamente a los 66 años

Whiting, de 66 años, se encontraba en Melbourne para asistir al Gran Premio de Australia, que inaugura este fin de semana la nueva temporada de Fórmula 1.

Comenzó su carrera en la F1 en el equipo Hesketh, antes de incorporarse al Brabham de Bernie Ecclestone, donde trabajó como jefe de mecánicos durante una época de éxitos en la que Nelson Piquet ganó el Campeonato del Mundo de Pilotos (WDC) en 1981 y 1983.

Desde 1997 era director de carrera de la serie automovilística. El presidente de la FIA, Jean Todt, describió a Whiting como "una figura central e inimitable de la Fórmula 1 que encarnaba la ética y el espíritu de este fantástico deporte".

Antes de asumir el cargo de director de carrera de la competición, en el que ejercía de juez de salida oficial de cada gran premio, así como de supervisor de las normas y reglamentos de la F1, Whiting se había incorporado inicialmente a la FIA en 1988 como director técnico.

Nuestro tipo de hombre

El pentacampeón del mundo Lewis Hamilton fue una de las muchas estrellas actuales y pasadas de la F1 que rindieron homenaje a Whiting, que era visto como el hombre al que acudían los pilotos en cualquier fin de semana de carrera.

"Lo que hizo por el deporte, su compromiso, fue realmente un pilar", dijo Hamilton. "Era una figura icónica en el mundo del deporte y nos aportó mucho. Que descanse en paz".

Sebastian Vettel, de Ferrari, le llamó "nuestro tipo de hombre, nuestro hombre de pilotos". Dijo: "Hablé con él ayer y recorrí la pista durante las dos primeras curvas junto a él. Es difícil entender cuando alguien ya no está ahí.

"Era el intermediario. Era alguien a quien podías preguntar cualquier cosa, en cualquier momento. Estaba abierto a todo el mundo, siempre tenía la puerta abierta. Era un corredor, simplemente era un tipo muy agradable".

El director ejecutivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, recordó su propia y duradera amistad con Whiting, que también trabajó con el triple campeón del mundo Niki Lauda durante su etapa en Brabham.

"Conozco a Charlie de toda la vida", dijo. "Trabajamos juntos como mecánicos, nos hicimos amigos y pasamos mucho tiempo juntos en circuitos de todo el mundo.

"Me invadió una inmensa tristeza cuando me enteré de la trágica noticia. Estoy desolado. Es una gran pérdida no sólo para mí personalmente, sino también para toda la familia de la Fórmula 1, la FIA y el automovilismo en su conjunto."

Sergio Pérez, piloto de Racing Point, dijo: "Fue fantástico [trabajar con Charlie]. Era un buen tipo. Es muy raro en este deporte conocer a un tipo tan pacífico, encantador y amigo íntimo".

"No tengo nada malo que decir de él, la verdad. Nada. Sólo cosas buenas. Todos mis pensamientos están con su familia. Viajamos juntos por el mundo durante muchos años.

"Alguien como él, va a ser imposible encontrarle un sustituto. Es uno de los jugadores clave de este deporte. Tenía una gran relación con todos los pilotos, con todos los directores de equipo, así que va a ser difícil sustituirle".

Toto Wolff, director del equipo Mercedes, añadió su propio homenaje, reflexionando sobre un "pilar de nuestra familia de Fórmula 1" y "un verdadero guardián de sus mejores intereses".

El jefe de Ferrari, Mattia Binotto, se deshizo en elogios hacia los conocimientos de Whiting en el sector, calificándolo de "experto incansable e ilustrado del automovilismo". Binotto añadió: "Ayudó a que la F1 fuera más segura y mejor".

"Nuestro deporte se ve mermado por su fallecimiento y hemos perdido a un amigo. Le echaremos mucho de menos".

