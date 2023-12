Charlie Sifford: el primer profesional negro del golf que allanó el camino a Tiger Woods

Cuando volvió a pedirlo educadamente tras participar en actos exclusivamente para jugadores negros, recibió insultos racistas e incluso amenazas de muerte.

Pero Sifford no se rindió.

Con el apoyo del fiscal general de California, Stanley Mosk, y con su compañero pionero Jackie Robinson a su lado, Sifford se convirtió en 1959 en el primer jugador negro del PGA Tour.

Y si visita la exposición de Tiger Woods en el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana de Washington, verá una foto de Sifford.

Al romper la cláusula de "sólo para caucásicos" en el golf, Sifford ayudó a abrir la puerta a otros golfistas negros, incluido el golfista negro más famoso de todos los tiempos, Woods.

Y es algo que Woods reconoció, diciendo en 2015 tras la muerte de Sifford que él mismo podría no haber sido golfista profesional si no hubiera sido por Sifford.

"Es como el abuelo que nunca tuve", dijo Woods después de una ronda de práctica previa al Farmers Insurance Open de 2015 en Torrey Pines, el día después de la muerte de Sifford. "Ha sido una larga noche, y estoy seguro de que serán unos largos días. Luchó, y lo que hizo, el coraje para él para seguir con ella y estar aquí y jugar.

"Probablemente no estaría aquí (sin Sifford). Mi padre nunca habría retomado el juego. ¿Quién sabe si la cláusula seguiría existiendo o no? Pero él la rompió".

Aunque Sifford fue el primer jugador negro que logró abrirse camino en el golf, tuvo a alguien cercano en quien apoyarse.

Robinson, que rompió la barrera del color en las Grandes Ligas de Béisbol como jugador en 1947, era amigo de Sifford y, por su propia experiencia, le dio algunos consejos al golfista antes de que iniciara su camino para llegar al Tour.

"Jackie le dijo que iba a tener que enfrentarse a muchas cosas, no responder a muchas cosas, porque una vez que lo hiciera, sería más difícil para él y más difícil para la gente que venía detrás de él", recuerda Charles Sifford, hijo de Charlie.

"Así que mantuvo la compostura, se mordió la lengua y se limitó a lidiar con lo que se le presentaba, porque sabía que si metía la pata sería aún más difícil para el siguiente que viniera".

LEA: La victoria "sencillamente increíble" de Phil Mickelson y una victoria contra sus escépticos

Tener que mudarse

Nacido en Charlotte, Carolina del Norte, en 1922, Sifford se inició en el golf a través de la única vía disponible para un joven negro: como caddie.

Pero él quería jugar -a los 13 años ya era capaz de jugar 18 hoyos al par- y no llevar la bolsa de otro.

Sin embargo, al crecer en la época de la segregación, no le fue fácil adquirir experiencia en los campos de golf.

Finalmente, empezó a jugar profesionalmente en 1948, pero -debido a la cláusula denominada "sólo para caucásicos", que impedía a los jugadores negros jugar con sus homólogos blancos- Sifford tuvo que conformarse con jugar en competiciones sólo para negros.

Cuando Sifford tenía más de 30 años, las leyes de segregación se iban abandonando poco a poco, pero el golf no tardó tanto en adaptarse a los tiempos.

"En 1959, todavía existía la cláusula de 'sólo para caucásicos', y era fácil ver cómo podía persistir porque el golf se jugaba en estos clubes privados, y podían seguir aplicando las normas de segregación", explica Nancy Churnin, autora de "Charlie Takes His Shot: Cómo Charlie Sifford rompió la barrera del color en el golf" - dijo a CNN Sport.

"Así que si no puedes poner un pie en estos clubes privados, ¿cómo vas a jugar?".

El viaje de Sifford para jugar en el PGA Tour no fue una decisión tomada de improviso. Fue algo por lo que trabajó durante años.

Su primer intento de entrar en el circuito de la Asociación de Golfistas Profesionales de América (PGA), en 1952, se encontró con el vitriolo y la presión racial.

En el Abierto de Phoenix, Sifford y su cuarteto de jugadores negros -entre los que se encontraba el boxeador de peso pesado Joe Louis- encontraron excrementos en la copa del primer hoyo y tuvieron que esperar casi una hora a que se los cambiaran.

Incapaz de demostrar su habilidad con los mejores jugadores, Sifford llevó su talento a otra parte, con gran éxito.

Ganó seis veces el Abierto Nacional de Negros de la United Golf Association, consiguiendo victorias consecutivas desde 1952 hasta 1956.

Sin embargo, su sueño era demostrar sus habilidades en el mayor escenario del golf con los mejores del negocio, y eso significaba hacer algunos sacrificios, como recuerda su hijo, Charles.

"Cuando tenía unos 10 años, me di cuenta de que vivíamos en Filadelfia y mi padre no podía jugar en muchos torneos", explica a CNN Sport. "No había mucha exposición al golf en la Costa Este, así que nos mudamos a la Costa Oeste cuando yo tenía 10 años. Y fue entonces cuando me dijo que para triunfar o tener una oportunidad de triunfar, teníamos que mudarnos al oeste".

LEER: Compaginar una carrera profesional de golf siendo madre

Abriéndose paso

La estrella del béisbol Robinson era una figura de inspiración y un ejemplo de lo que Sifford esperaba conseguir en el golf. Pero Sifford también se dio cuenta de que iba a necesitar ayuda legal.

Tras su traslado a la costa oeste de Estados Unidos, Sifford entabló amistad con el fiscal general de California, Stanley Mosk.

Mosk era judío y también había sufrido la discriminación en carne propia. Jugaba al golf en el Hillcrest Country Club de Los Ángeles, que admitía a miembros de la comunidad judía cuando otros clubes no les permitían el acceso.

El galardonado actor Billy Crystal, en su elogio a Muhammad Ali en el funeral del gran boxeador en 2016, recordó un incidente que puso de manifiesto la política de puertas cerradas del golf.

Ali invitó a su buen amigo Crystal a ir a correr a un campo de golf, sin darse cuenta de que el club no permitía socios judíos.

"(Ali) se indignó: 'Soy un negro musulmán y me dejan correr allí. Hermanito, nunca volveré a correr allí'", recuerda Crystal que dijo Ali.

La habilidad de Sifford impresionó a Mosk de inmediato. Y el hecho de que alguien con tanta habilidad fuera incapaz de actuar en el escenario más grande le enfureció.

Así que Mosk se propuso ayudar a Sifford en su intento de jugar en el PGA Tour.

Como fiscal general de California, Mosk pudo influir políticamente en la batalla de Sifford. Más tarde, Mosk fue juez asociado del Tribunal Supremo de California durante 37 años, el mandato más largo de la historia de ese tribunal.

Tras años de cartas y conversaciones, Sifford obtuvo finalmente una tarjeta de jugador del PGA Tour en 1960, a la edad de 39 años, convirtiéndose en el primer jugador negro en jugar en el Tour.

Un año más tarde, tras fuertes presiones, el PGA Tour suprimió la cláusula de afiliación "sólo para caucásicos".

Sin embargo, Sifford fue constantemente objeto de insultos racistas por parte de golfistas y espectadores blancos.

Su hijo Charles también recuerda haber oído historias sobre amenazas de muerte enviadas a su padre durante aquellos años.

"Varias veces, cuando jugaba en el sur de Estados Unidos, recibió un par de amenazas de muerte", explica Charles. "La gente le llamaba a su habitación de hotel y le decía que si se presentaba en el campo de golf le iban a matar.

"Él respondía: 'Bueno, vais a tener que hacerlo porque me voy a presentar en el campo de golf'. Estaba decidido a no dejar que nadie se interpusiera en su camino para hacer lo que quería. Y tenía ese impulso. Cuanto más intentabas detenerle, más intentaba triunfar".

LEER: "A todo el mundo le gusta odiar al villano", dice Shooter McGavin 25 años después de 'Happy Gilmore'

Cambio en el viento

Aunque ya había cumplido los 30 cuando entró en el PGA Tour, Sifford fue capaz de demostrar que podía competir contra los mejores golfistas, a pesar de la hostilidad que encontró, tanto dentro como fuera del campo de golf.

Churnin recuerda haber leído sobre hoteles que no le alquilaban habitaciones o clubes que seguían sin dejarle comer con otros profesionales o utilizar los vestuarios por el color de su piel.

Sin embargo, el Greater Hartford Open de 1967 -actual Travelers Championship-, celebrado en Connecticut, marcó un antes y un después. "Esa fue la primera vez que el público estuvo de su parte", según Churnin.

Sifford consiguió su primera victoria en el PGA Tour, convirtiéndose en el primer jugador negro en ganar un torneo de este circuito.

Aunque no era consciente de que su padre había ganado porque la televisión no cubría el golf como hoy en día, Charles recuerda un cambio palpable en Sifford tras la trascendental victoria.

"Lo vi en el periódico y me emocioné mucho por él, porque era el sueño de toda su vida, poder ganar en el PGA Tour. Le quitó mucha presión. Parecía más relajado sabiendo que lo había hecho una vez y que siempre existía la posibilidad de volver a hacerlo".

Sifford llegaría a ganar el Open de Los Ángeles de 1969 (ahora The Genesis Invitational), así como el Senior PGA Championship de 1975, y se convirtió en miembro original del PGA Tour Champions, donde ganó el Suntree Classic.

En 2004, se convirtió en el primer golfista negro en entrar en el Salón de la Fama del Golf Mundial.

LEA: Condenado por un delito que no cometió, ahora vende arte a los Obama

Allanando el camino

El presidente Barack Obama también concedió a Sifford la Medalla Presidencial de la Libertad 2014 "por alterar el curso del deporte y del país que amaba."

Aunque Charles admite que Sifford estaba "muy decepcionado" porque no ha habido una gran afluencia de golfistas negros después de él, ser el primer jugador negro en el PGA Tour era algo de lo que estaba muy orgulloso.

Churnin afirma que no fue por falta de esfuerzo o compromiso por parte de Sifford por lo que el número de negros que siguieron sus pasos en el golf no fue masivo.

Visita CNN.com/sport para ver más noticias, reportajes y vídeos.

"Todos tenemos diferentes herramientas a nuestra disposición", explicó. "Algunos utilizamos la palabra; otros, la música; algunos nos presentaremos a unas elecciones, otros seremos juristas".

"Todos venimos a este mundo y nuestro trabajo al venir a este mundo es intentar hacer del mundo un lugar mejor: un lugar mejor, más igualitario, más justo, más amable, más cariñoso, más inclusivo. Este es un hombre que utilizó la herramienta del palo de golf para luchar por la justicia. Sabía que no iba a ver todos los frutos de esa lucha en vida.

"Pero utilizó su palo de golf por la justicia, la igualdad, para hacer del mundo un lugar mejor para los demás. Y llegó a ver la tierra prometida desde donde estaba, porque ahora que había derribado esta puerta, la había convertido en un lugar donde otros detrás de él podían ir y realizar sus sueños en el campo de golf".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com