Charlie Martin: piloto transexual persigue su sueño de las 24 Horas de Le Mans

La británica Charlie Martin aspira a convertirse en la primera piloto transgénero en correr en Le Mans

Se alejó del automovilismo por miedo a no ser aceptada

Pero Martin vuelve a competir en la Copa Michelin Le Mans 2019

"Necesitamos historias positivas de personas trans reales que hagan cosas increíbles" - Martin

Un día quiso correr en la icónica catedral francesa del automovilismo -sede de la carrera de resistencia más antigua del mundo que se celebra de nuevo este fin de semana- en lugar de observar empapado por la lluvia desde la barrera.

Pero este sueño era secundario frente a otro deseo más urgente que latía dentro de su cuerpo como un pulso.

Si corría, lo haría como mujer.

"Por aquel entonces ni siquiera corría", explica Martin a CNN Sport. Pero si me hubieran concedido algún deseo -aparte de cambiar de sexo, que siempre fue la respuesta por defecto-, habría sido correr en Le Mans".

Es un festival para los amantes de la gasolina y me quedé embelesado; lo era todo, la hazaña de la resistencia, lo que sufren los coches, la magnitud ante 300.000 aficionados".

"Me dije a mí mismo en ese momento: ya está".

Miedo a las consecuencias

Martin seguía viviendo como un hombre durante los siguientes viajes a Le Mans como espectador inspirado, pero en 2012 -poco más de una década desde aquella primera peregrinación a las 24 Horas que le cambió la vida- hizo la transición, reasignando su género a femenino. Martin se sometió a varios procedimientos importantes, así como a terapia, y documentó su viaje en YouTube.

"Cada fibra de mi cuerpo me decía que era lo que tenía que hacer", explica Martin. Pero siempre me dije a mí misma que nunca tendría el valor de hacerlo; me dan demasiado miedo las consecuencias; me da demasiado miedo contárselo a todos los que forman parte de mi vida y cómo podrían reaccionar y tratarme".

"Así que iniciar la transición y no sólo hacerlo, sino que vaya increíblemente bien, ser tan feliz, por fin, de repente sientes que has corrido el mayor riesgo de tu vida, pero también que te ha tocado el gordo".

Sin embargo, cuando hizo la transición, Martin dio la espalda a las carreras porque pensó que no sería bien recibida como piloto transgénero.

Había estado compitiendo en el Reino Unido en carreras de subida de pendientes, en las que los pilotos corren contra el reloj en recorridos cuesta arriba, y lo compaginaba con su trabajo diario en la empresa familiar de ingeniería.

"Me alejé del automovilismo", explica. No veía la manera de que me aceptaran".

"Cuando estaba en el primer año de transición en el Reino Unido, la gente se mostraba bastante distante, pero creo que era porque todo el mundo me conocía y... el alpinismo en el Reino Unido es algo propio de una generación algo mayor, así que me sentí bastante, no sé. Desafiante es probablemente la mejor manera de describirlo".

La decisión de viajar a Francia y competir en una prueba única del Campeonato de Francia de Montaña en St-Goueno renovó la pasión de Martin y sus esperanzas de convertirse en piloto profesional. Batió el récord de la categoría y ganó la carrera por tres segundos, un margen monumental para los estándares de las subidas.

"La gente estaba un poco sorprendida de que esta chica inglesa de la que nadie había oído hablar hubiera venido y dejado a todo el mundo boquiabierto", recuerda Martin con una sonrisa.

Una vida completamente nueva

Tener el valor de someterse a la transición -y volver a hipotecar su casa para financiar la cirugía de feminización facial a finales de 2013- acabó por galvanizar la autoestima de Martin y, a su vez, la convirtió en una mejor corredora.

"Me abrió una vida completamente nueva", añade Martin. "Comenzó todo este proceso de tomar riesgos, dar una oportunidad a las cosas y no preocuparse por hacerlo mal y eso se convirtió en una bola de nieve y me trajo a este punto ahora: Le Mans, ¡vamos a por ello!".

En 2019, después de más temporadas concentrada en la escalada de colinas en Europa y una sola temporada de carreras de circuito de vuelta en el Reino Unido, Martin dejó su trabajo y anunció una campaña con el equipo Racing Experience para participar en la Michelin Le Mans Cup, una serie para prototipos de coches de Le Mans que la llevaría al famoso circuito de La Sarthe en junio.

Pero la cita de Martin con el destino en Le Mans se esfumó de repente cuando la financiación que necesitaba se vino abajo apenas dos semanas antes de la carrera de este fin de semana.

"Es una verdadera lástima", dice Martin, cuya plaza en el equipo se ha cubierto sólo para el fin de semana de Le Mans. "Desgraciadamente, debido a los retrasos de última hora con el patrocinio, no pudimos continuar.

"Intentamos todo lo que pudimos, incluida una campaña de crowdfunding, pero nos decepcionaron demasiado cerca de la propia carrera".

Martin es resistente y positivo. Tiene que creer que esto no es más que un pequeño bache en su camino hacia Le Mans.

Y puede consolarse con el hecho de que siempre ha estado trabajando en un plan a tres años con el objetivo final de competir en la carrera de las 24 Horas en 2021 como su primera piloto transexual.

"Mi objetivo sigue siendo competir en las 24 Horas de Le Mans principales y me siento aún más decidida que nunca a hacerlo realidad", añade.

"Nunca ha habido un piloto trans profesional en el automovilismo, así que es una posición emocionante en la que estar".

Lo primero y más importante es que quiero participar en la carrera, pero para mí tiene un significado enorme hacerlo como la persona que soy hoy, participar en Le Mans como mujer trans".

"Hay tanta negatividad en los medios de comunicación que necesitamos historias positivas reales de personas trans reales que hacen cosas increíbles con sus vidas".

Ambiente tóxico

Este año ha saltado a los titulares el debate sobre las atletas transexuales que compiten en el deporte femenino.

La estrella del tenis Martina Navratilova se disculpó tras acusar a las mujeres trans de "hacer trampas" , mientras que la ex nadadora internacional Sharron Davies también afirmó que no se debería permitir a las atletas trans competir en competiciones femeninas.

Como atleta transgénero de alto perfil, Martin se vio arrastrado al debate, apareciendo en la televisión nacional del Reino Unido.

"Cuando hay voces respetadas en el deporte, como Sharon Davies y Martina Navratilova, que hablan y disparan desde la cadera, cuando en realidad no están familiarizadas con la investigación, es increíblemente perjudicial", afirma Martin.

"Crea un ambiente muy tóxico para la comunidad trans".

Las directrices del Comité Olímpico Internacional (COI) dicen que las mujeres trans deben demostrar que su nivel de testosterona ha estado por debajo de un determinado nivel durante al menos 12 meses antes de su primera competición.

Martin aprueba la decisión del COI, sobre todo porque acalla a quienes argumentan que las mujeres trans que compiten en competiciones femeninas tienen una ventaja injusta debido a los mayores niveles de la hormona masculina.

"Cualquiera que pase por una transición médica no tiene testosterona en su cuerpo", añade Martin. "Para mí, como mujer trans, la idea de tener testosterona en el cuerpo... me volvería loca. Así que es un hecho masivo del que no se informa".

"Si has tenido testosterona en el cuerpo toda tu vida y te la quitan y la sustituyen por estrógenos, pierdes fuerza física, pierdes masa muscular y te vuelves más débil. Sé que a mí me ha pasado".

Martin reconoce que estar en el automovilismo -donde una máquina proporciona la mayor parte del músculo- la ha protegido de parte de la negatividad, pero no de toda.

"Elimina la posibilidad de que alguien argumente en mi contra y diga 'oh, bueno, sólo lo haces tan bien porque eres trans y tienes una ventaja física'. Simplifica las cosas desde mi punto de vista, pero sigue siendo un reto", explica.

"Es una parte desafortunada de ser abierta sobre mi vida que me enfrente a muchos abusos transfóbicos. Siempre habrá muchos abusos en Internet, pero he aprendido a ignorarlos".

"La única transfobia solapada que he sufrido dentro del deporte fue hace unos años, cuando me dejaron fuera de un equipo nacional para un campeonato de carreras después de mi transición, a pesar de tener la mayor experiencia de todos los posibles candidatos.

"En general, he descubierto que la comunidad del automovilismo ha apoyado increíblemente mi decisión de ser yo misma".

Echando la vista atrás, Martin se da cuenta de lo lejos que ha llegado desde aquel primer fin de semana transformador viendo las 24 Horas en 2001.

"Incluso la idea de correr en Le Mans en aquel momento me parecía improbable, pero si me hubieran dicho que iba a hacer la transición como mujer trans, me habría echado a reír", dice con otra gran sonrisa.

"Así que estar en un punto en el que no sólo parece posible, sino que va a suceder, es enorme".

Martin está perfectamente cualificada para Le Mans, después de todo se trata de resistencia y ella la tiene a raudales.

Fuente: edition.cnn.com