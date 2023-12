Charles Leclerc dice que el "comienzo soñado" de Ferrari en la temporada "es increíble" tras los recientes problemas del equipo

El joven prodigio monegasco, que debutó en la Fórmula 1 en 2018, ha atravesado momentos difíciles desde su fichaje por Ferrari en 2019. Dos victorias al principio de su carrera allí despertaron esperanzas y expectativas de que el icónico equipo de rojo quizás no estaba demasiado lejos de ganar un primer título de pilotos desde Kimi Räikkönen en 2007.

Sin embargo, tras un frustrante resto de 2019 y un aún peor 2020 -que vio a Leclerc terminar en un humilde octavo puesto en la clasificación de pilotos y a Ferrari sexto en el campeonato de constructores-, empezaron a surgir dudas sobre si Ferrari podría proporcionar a su joven estrella un coche digno de sus habilidades.

Pero esta temporada todo ha cambiado.

Leclerc pilota ahora un coche lo suficientemente bueno como para competir seriamente en todas las carreras y, aunque aún es pronto, quizás incluso en el campeonato del mundo.

El talento de Leclerc, de 24 años, también es lo suficientemente bueno, pero nunca se puso en duda.

A pesar de un decepcionante sexto puesto en el último Gran Premio de Emilia Romaña, Leclerc lidera la clasificación de pilotos con 86 puntos después de cuatro carreras, 27 puntos por delante del vigente campeón de F1, Max Verstappen, segundo.

"Los últimos dos años han sido muy, muy difíciles porque cuando llegué a Ferrari en 2019, teníamos un coche que era capaz de ganar carreras en algunas ocasiones y gané mis dos primeras carreras en 2019", le dice Leclerc a Amanda Davies de CNN antes del Gran Premio de Miami.

"Luego vas en 2020 y 2021, donde te encuentras con un coche que está luchando mucho más y estás luchando por el sexto al décimo lugar cada vez que haces el fin de semana perfecto, que probablemente no es tan emocionante y [es] difícil de aceptar, pero como equipo creo que lo hemos aceptado y hemos trabajado de la mejor manera posible para volver a la cima este año".

"Teníamos muchas esperanzas puestas en este año y hemos trabajado para volver a lo más alto, y ver por fin que todo el trabajo que hemos hecho en los últimos años, en esta difícil situación en la que nos encontrábamos, está dando sus frutos, es aún más increíble.

"Así que es genial liderar el campeonato, pero también somos conscientes de que el campeonato es muy largo y que tendremos que trabajar muy duro para mantener esa posición, pero por ahora es un comienzo soñado. Estamos todos muy contentos y estamos trabajando más duro que nunca para mantener esa posición".

Tras dos años de mediocridad -Leclerc acabó séptimo la temporada pasada y Ferrari tercero, a casi 300 puntos de Mercedes, campeón de constructores-, habría sido fácil desilusionarse.

Leclerc admite que meses de duro trabajo que nunca se han visto recompensados con algo mejor que un final en mitad del pelotón han pasado factura al equipo, pero está lleno de elogios por cómo Ferrari ha gestionado esos momentos difíciles.

"Es difícil", recuerda Leclerc. "Por supuesto que tienes momentos en los que te sientes mal, pero cada vez que me sentía mal solo pensaba en 2019 y en cómo me sentía al ganar y eso me daba una motivación extra para volver a ello y trabajar más duro que nunca, para pensar en los buenos días que vendrán después si hacemos un buen trabajo".

"Creo que todos en el equipo tenían esa mentalidad y nunca perdieron la fe y la motivación tampoco, así que tuvimos el enfoque correcto".

Nunca los descartes

Una de las mayores sorpresas de esta temporada han sido los problemas de Mercedes.

El equipo había ganado un récord de ocho campeonatos de constructores consecutivos y se había asegurado siete títulos de pilotos seguidos antes de que Verstappen estropeara la fiesta en un frenético final de la temporada pasada.

Tanto Lewis Hamilton como George Russell han sido incapaces de familiarizarse con el nuevo coche de Mercedes este año, con el siete veces campeón del mundo luchando especialmente.

Russell es actualmente cuarto y Hamilton séptimo, con sólo dos terceros puestos entre ambos.

Leclerc, sin embargo, sabe muy bien que Mercedes ha sido un monstruo en el deporte y, a pesar de que Hamilton ya da por perdida esta temporada, no quiere poner el último clavo en su ataúd demasiado pronto.

"Nunca les doy por muertos porque son un equipo muy fuerte y lo han demostrado en el pasado, pero también es cierto que están teniendo problemas desde el principio de la temporada", dice Leclerc. "Parece que tienen problemas bastante grandes que requerirán un poco de tiempo antes de que los solucionen.

"Así que no sé, quizás no para el campeonato este año, pero estoy bastante seguro de que serán capaces de ganar algunas carreras en algún momento de la temporada".

El dramático final de la temporada pasada, en el que el título se decidió en la última vuelta de la última carrera, fue un cambio bienvenido para los aficionados a la F1, que en las últimas temporadas habían visto poco más que desfiles de Mercedes.

El comienzo de este año ya ha hecho que los aficionados esperen ser testigos de otra emocionante carrera de dos caballos, pero Leclerc cree que hay más pilotos capaces de ganar el campeonato que solo él y Verstappen.

"Checo [Pérez] está muy cerca", dice Leclerc, refiriéndose al piloto de Red Bull. "Carlos [Sainz Jr.] no ha tenido suerte y quizá ahora también lo esté consiguiendo, pero creo que estará entre nosotros cuatro", añade Leclerc sobre su compañero de equipo en Ferrari.

"Los dos equipos son muy competitivos. Todos los pilotos son muy, muy competitivos, así que por ahora veo una lucha entre Red Bull y Ferrari y no sólo entre Max y yo".

