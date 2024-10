Charles King suspende sus sesiones de terapia contra el cáncer

Desde el inicio del año, el rey Carlos ha estado recibiendo tratamiento para un cáncer no identificado. El septuagenario suspenderá momentáneamente su terapia debido a un próximo viaje oficial con una agenda repleta.

Según el "Daily Mail", se especula que el rey Carlos III pondrá en pausa su tratamiento contra el cáncer para su visita a Australia y Samoa, que comenzará el 18 de octubre. El periódico británico indica que sus médicos han dado su aprobación para esta interrupción temporal. Su esposa, Camilla, lo acompañará a Sydney y Canberra, tras lo cual viajarán a Samoa en el Pacífico Sur para una reunión de líderes del Commonwealth. Su regreso al Reino Unido está previsto para el 26 de octubre.

Según los informes, Carlos y Camilla tienen una agenda repleta de hasta diez compromisos diarios, con solo un día libre en los diez días de viaje. Los informantes revelan que su agenda se planeó en cooperación con los médicos del rey, teniendo en cuenta su recuperación.

Según el informe, el rey Carlos continuará con su tratamiento contra el cáncer hasta su partida, seguido de una breve pausa durante su viaje al extranjero. Una vez que regrese, reanudará su tratamiento, según informó el "Daily Mail".

"Señales positivas para su salud"

El rey Carlos supuestamente fue diagnosticado con un tipo no revelado de la enfermedad después de una operación de próstata al comienzo del año. Desde entonces, ha estado recibiendo tratamientos semanales. Intrigantemente, el hecho de que el rey emprenda un viaje de once días entre tratamientos no solo es prometedor para su salud, sino que también destaca su dedicación después de su diagnóstico, según el "Daily Mail".

La confianza del monarca en sus médicos queda clara en su decisión de cambiar su estilo de vida. A diferencia de su presunta costumbre de toda la vida, el rey Carlos ahora almuerza diariamente. Anteriormente, solía saltarse el almuerzo como un lujo, debido a su ajustada agenda. Ahora, el monarca come almuerzo, a regañadientes, siguiendo las sugerencias de sus médicos para aumentar sus niveles de energía durante la terapia.

Interesadamente, el rey Carlos ha optado por un plato popular entre la Generación Z: el aguacate. Pero no en tostadas, disfruta de medio aguacate diario, según informó una fuente al "Daily Mail". Después de años sin almorzar, es aconsejable no excederse.

La familia real británica, incluyendo al rey Carlos y su esposa Camilla, se preparan para un viaje oficial a Australia y Samoa, que podría ver una pausa temporal en el tratamiento contra el cáncer del rey Carlos debido a su apretada agenda. A pesar de su diagnóstico y tratamiento en curso, el hecho de que el rey Carlos pueda viajar y mantener una agenda tan exigente se ve como una señal positiva para su salud.

