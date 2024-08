Charles Barkley cancela sus planes de retiro, dice que permanecerá con TNT Sports a largo plazo

TNT Sports y la leyenda del Baloncesto anunciaron el martes que habían renovado su compromiso a largo plazo, mientras la compañía matriz de TNT Sports, Warner Bros. Discovery, lucha por retener los derechos de transmisión de la NBA.

Aunque Barkley, coanfitrión de "Inside the NBA" de TNT, firmó un contrato de 10 años con TNT Sports en 2022, el icono de la transmisión anunció en junio que el próximo año sería su último en la televisión mientras crecían las preguntas sobre el futuro de la liga en la cadena.

"Yo no me voy a ningún otro lado que no sea TNT. Pero he tomado la decisión de que, pase lo que pase, el próximo año va a ser mi último año en la televisión", dijo Barkley en ese momento. "Y solo quiero decir gracias a mi familia de la NBA. Ustedes han sido geniales conmigo. Mi corazón está lleno de alegría y gratitud".

Pero en un comunicado el martes, Barkley retiró sus planes de jubilación, diciendo que continuaría trabajando con TNT Sports durante el resto de su contrato de 10 años.

"Este es el único lugar para mí", dijo Barkley. "Tengo que decir... me ha impresionado el equipo de liderazgo que está luchando duro y ha sido agresivo en la adquisición de nuevas propiedades para TNT Sports, lo cual me emociona mucho".

"Aprecio su apoyo y el de mis colegas, y lo más importante, a nuestros fans", agregó. "Voy a dar lo mejor de mí para seguir entreteniendo a nuestros fans en los años venideros".

Luis Silberwasser, presidente y director ejecutivo de TNT Sports, describió a Barkley como "uno de los mejores y más queridos comentaristas deportivos de la historia de la televisión".

"Hablo en nombre de todos los miembros de la familia de TNT Sports cuando digo que estamos muy emocionados de compartir este compromiso mutuo para seguir mostrando los talentos únicos de Charles y entreteniendo a los fans en el futuro", dijo en un comunicado. "Continuamos agregando a la amplia y profunda cartera de deportes de TNT Sports, incluyendo nuevas propiedades en los playoffs de fútbol universitario, Roland-Garros, NASCAR, baloncesto universitario de la BIG EAST, fútbol de la Mountain West, entre otros, y es fantástico tener a Charles en este viaje mientras desarrollamos nuevas ideas de contenido y programas para nuestros fans".

Una fuente familiarizada con el asunto dijo que TNT Sports planea trabajar con Barkley en el desarrollo de cualquier nueva idea de programa.

La decisión de Barkley de quedarse con TNT Sports llega justo después de que WBD demandara a la NBA por su rechazo a la oferta de la compañía para igualar una oferta de $1.8 mil millones al año de Amazon para transmitir los juegos de la liga. WBD es la compañía matriz de TNT y CNN.

La renovación del compromiso entre TNT Sports y la NBA, mencionada en el comunicado, podría potencialmente fortalecer sus asociaciones empresariales con otros medios.

La batalla legal en curso entre WBD y la NBA, desencadenada por el rechazo de la oferta de WBD para transmitir los juegos de la NBA, subraya la importancia de los derechos de los medios en el mundo empresarial.

Lea también: