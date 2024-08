- Cerveza, salchichas, coches: así es Alemania hoy en día

Alemania, eso es cerveza, salchichas, Bundesliga y conducir un coche grande - y para muchos, visitar una taberna también forma parte de la cultura alemana. Las estadísticas proporcionan información sobre cómo y dónde Alemania está realmente desarrollándose en estos clichés. Digamos simplemente: Algunos podrían necesitar ser bastante fuertes ahora, ya que hay mucho movimiento y tendencias inesperadas en las supuestamente inamovibles tradiciones alemanas.

Bebida de cerveza

Aunque el poeta August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) en "Das Lied der Deutschen" - de donde proviene el himno nacional alemán - no menciona la cerveza, sino el vino ("Vino alemán y canción alemana, deben mantener su antiguo y hermoso sonido en el mundo"), muchos extranjeros piensan en cerveza cuando oyen la palabra "Alemania". Especialmente en la Oktoberfest de Múnich. "La cervecería es una marca registrada de Alemania", declara la Federación Alemana de Cerveceros.

Pero tiene que enfrentar un significativo desarrollo. En los últimos 25 años, el consumo per cápita aquí ha disminuido en aproximadamente un tercio. A nivel nacional, recently only 88 liters were consumed, de los cuales casi 8 liters were non-alcoholic beer. Cinco años atrás, era todavía 99 liters de cerveza. La tendencia parece rápida. ¡Salud, Alemania! Al parecer, cada vez menos.

Comer salchichas

Asar bratwurst en verano, comer Bockwurst en la víspera de Navidad, pedir currywurst en el comedor - poco parece más alemán que las salchichas. Ya sea la salchicha asada de Turingia, la Rostbratwurst de Núremberg o una de las muchas otras variedades: para muchos turistas, probar especialidades de salchichas, por ejemplo en tabernas bávaras, pubs de Colonia o vinotecas de manzana de Fráncfort, forma parte de su visita a Alemania.

Pero la Asociación Federal de Productores de Salchichas y Jamones de Alemania tiene una amarga píldora que tragar: el consumo per cápita de productos cárnicos - como salchichas o jamón - está disminuyendo. Hace diez años, era casi 30 kilos al año, ahora solo alrededor de 25. El consumo total de carne es casi diez kilos menos por persona que en 2014. El cerdo sigue siendo el primero con 27,5 kilos por persona, pero hace diez años era diez kilos más. También parecen desaparecer los mostradores de carne fresca en los supermercados.

Visitar tabernas

"Die kleine Kneipe in unserer Straße - da, wo das Leben noch lebenswert ist", escribió Michael Kunze para Peter Alexander hace casi 50 años. "Allí en la taberna de nuestra calle, nadie te pregunta qué tienes o quién eres". Bueno, estos lugares se están volviendo cada vez más raros. Hace algún tiempo que se ha registrado una fuerte disminución en el número de tabernas en Alemania.

Según la Asociación Federal DEHOGA (Asociación Hotelera y de Restaurantes), citando la Oficina Federal de Estadística, aún había alrededor de 31,000 tabernas en 2015. En 2019, había casi 29,000, pero en 2022 solo había 21,000 - las cifras para 2023 se publicarán en marzo de 2025.

Entre medias estuvo - lo recordamos - la pandemia de COVID-19 con sus devastadores efectos en la industria de la restauración y el comportamiento de salir. Probablemente los cada vez más altos costos de energía, alquiler y personal tampoco ayudan.

Conducir un coche

Alemania es el país del coche. "En Alemania se inventó el automóvil. El coche particular, el camión y el autobús", declara la Asociación de la Industria Automotriz Alemana (VDA). "También el motor eléctrico y la computadora". El objetivo, según VDA, es "la movilidad climáticamente neutra para 2050 como muy tarde. Con el motor eléctrico, con los ecombustibles, con el hidrógeno".

Con el bastante fuerte movimiento ecologista, algunos podrían pensar que Alemania se está alejando de los coches y el tráfico individual. Sin embargo, esta suposición es incorrecta. Las estadísticas de la Oficina Federal de Transporte por Carretera en Flensburg muestran: Hace diez años, había aproximadamente 44 millones de coches particulares registrados en Alemania, hoy hay más de 49 millones.

El mayor aumento en el número de coches particulares registrados se vio en el segmento de SUVs tipo tanque, de los que ahora hay alrededor de seis millones - casi el doble que hace cinco años. Coches grandes en Alemania? ¡Claro que sí!

Ir al estadio

La Bundesliga es una de las mejores ligas de fútbol. Sin embargo, hay una tendencia a la baja en la asistencia. Mientras que en la temporada 2018/19 se contaron 13,3 millones de espectadores en los partidos de la (primera) Bundesliga, en la temporada 2023/24 solo hubo 11,9 millones. En términos de actividades de ocio, la asistencia a los estadios apenas puede considerarse única.

Por otro lado, la asistencia a los teatros parece diferente: Debido a la estructura histórica de Alemania con muchos pequeños estados y gobernantes con sus propias cortes, donde a menudo se fundaron sus propios teatros, Alemania se ha convertido en el paisaje teatral más rico del mundo. Cada año, más personas visitan teatros en Alemania que estadios de la Bundesliga.

Sin embargo, también hay una tendencia a la baja aquí. Antes del período de Corona (temporada 2018/19), se contaron 22,9 millones de espectadores de teatro. Recientemente, esta cifra ha disminuido en alrededor de un 19%. Las últimas estadísticas de la Asociación Alemana de Escenarios (2022/23 - la primera "normal" temporada de teatro después de tres temporadas con cierres por COVID-19) muestran una audiencia de 18,6 millones de espectadores.

El mayor aumento se registró en el segmento de SUVs, con alrededor de seis millones en circulación, más del doble de la cantidad de hace cinco años. Los coches grandes en Alemania siguen siendo una visión común en las carreteras.

Lea también: