Lo más destacado

Cerveza de mantequilla y más: Qué comer en el nuevo parque temático de Harry Potter

El Wizarding World of Harry Potter de Universal Studios Hollywood abre sus puertas el 7 de abril

El restaurante del parque temático ofrecerá cerveza de mantequilla, bocados británicos y postres temáticos.

Universal Studios Hollywood ofrece un anticipo del Wizarding World of Harry Potter antes de su apertura al público el 7 de abril. Hay algo para cada fan de Harry Potter en la nueva atracción, que da vida a las calles adoquinadas del pueblo de Hogsmeade.

De momento, hablemos de la comida.

Pasando la estación de Hogsmeade y la tienda de golosinas Honeydukes se llega al restaurante Three Broomsticks y al pub Hogs Head, donde el miércoles por la noche los medios de comunicación probaron el menú de inspiración británica. Quienes esperen platos sacados directamente de los libros, como sándwiches de armiño, ternera en conserva o pastel de carne y riñones, quizá se sientan decepcionados, pero el menú rinde un digno homenaje a los platos básicos de los pubs, como el pastel de pastor, los bangers and mash y el fish and chips.

En cualquier caso, lo más importante es que sirven Butterbeer, la bebida con sabor a caramelo de la que disfrutaban Harry y sus amigos.

Unos alegres camareros recibieron a los invitados en la puerta del pub Hogs Head con vasos de Butterbeer sin alcohol, que en el mundo real se parece mucho a un helado de nata. La cerveza Hog's Head está disponible en tres variedades detrás de la barra, que reproduce fielmente la íntima y espartana posada y pub elegidos por Ron y Hermione como lugar de reunión secreto del Ejército de Dumbledore.

El pub está junto a Three Broomsticks, una taberna rústica de pesadas mesas y sillas de madera dentro del cavernoso techo abovedado. En las vigas, maletas y baúles de vapor se asientan ante las puertas que conducen a las habitaciones de alojamiento de la posada del mago. De las paredes cuelgan reliquias que sólo los auténticos fans reconocerán (guiño).

Gran parte del menú está inspirado en su homólogo de la Costa Este, que abrió hace casi dos años en Universal Studios Orlando, pero hay algunos platos nuevos en el nuevo local. El más memorable, con diferencia, es el postre de Butterbeer servido en un pequeño tarro. La opción con sabor a chocolate recuerda a una mousse, pero la de Butterbeer es una sobrecarga de sacarina sin igual.

Mención honorífica para el pudin de caramelo pegajoso y el pastel de chocolate.

Las sorpresas del menú fueron las sopas en sus cuatro variedades -de cerveza y queso, de maíz, de patata y puerro, y el estofado Guinness- servidas fielmente con una guarnición de pan de soda. No son las fotos más bonitas, pero así se sabe que están buenas. Por lo demás, las opciones vegetarianas, como la col y las verduras asadas, son perfectamente comestibles, pero probablemente no vaya allí por los espárragos.

Un auténtico fan de Harry Potter aprobó el ambiente y la comida: "Es igual que en los libros y las películas", dijo. "Estoy deseando venir con mis amigos".

Los que busquen delicias realmente inspiradas en los libros deben esperar a la tienda de golosinas Honeydukes, donde habrá ranas cubiertas de chocolate y gominolas de varios sabores.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com