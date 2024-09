- Cerca de Jüterbog, un incendio forestal estaba al borde de la extinción.

El incendio forestal en el antiguo sitio de perforación cerca de Jüterbog parece estar completamente contenido, según sugirió el departamento de bomberos el domingo. No se necesitan esfuerzos adicionales de lucha contra incendios, según el portavoz del centro de mando. La sección quemada del sitio no se ha expandido más. El departamento de bomberos espera que las llamas se extingan eventualmente. La entrega del sitio al propietario está programada para el lunes. La causa del incendio, que comenzó el jueves, sigue siendo un misterio. La presencia de explosivos antiguos debajo del suelo agregó complejidad a los esfuerzos para extinguir el incendio. Un helicóptero de lucha contra incendios fue contratado para ayudar. Se conocen incendios anteriores en el sitio. El incendio cubrió aproximadamente 180 hectáreas, con hasta 70 primeros respondientes participando. Afortunadamente, no se informaron lesiones.

