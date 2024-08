Lugares de fiesta épicos

Centro urbano de primer nivel para la vibrante vida nocturna, según la evaluación de Time Out.

Sol, surf y samba: Río de Janeiro, Brasil, es actualmente el destino número uno del mundo para fiesta, según la última encuesta de Time Out entre los amantes de la fiesta. Sus vibrantes música en vivo, salones de baile y bares bohemios han cautivado a muchos fiesteros.

Río obtuvo altas puntuaciones en asequibilidad, pero la ciudad que ofrece una experiencia de fiesta completa sin vaciarte los bolsillos es Manila, capital de Filipinas. Los mercados de comida callejera de madrugada son una visita obligada, según los expertos en vida nocturna.

La capital de la fiesta de Europa es ninguna otra que el famoso centro de fiesta de Berlín, Alemania. Los raves al aire libre han vuelto a la carga, según Time Out, y la gran dama de la diversión, Berghain, ha mejorado su sistema de sonido.

Agüadores de fiesta

Los amantes de la fiesta pueden hacer valer sus derechos, pero aquí hay algunas prácticas que varias destinos a nivel mundial querrían ver desaparecer:

• Melbourne está harta de las molestias de los scooters eléctricos. Por lo tanto, los alquileres de scooters eléctricos ahora están prohibidos en la ciudad.• Los aeropuertos nunca han sido fans de las navajas, pero recientemente un par de tijeras perdidas causó problemas en uno de los aeropuertos más concurridos de Japón. Ten cuidado con tus herramientas, amigos.• Algunos bares y restaurantes en EE. UU. están prohibiendo a los 20añeros. Es hora de Hits the road, fresh-faced partygoers.

Obras maestras de diseño

Los lagos de Suiza están siendo inundados con municiones del siglo XX. Las autoridades ofrecen una recompensa de $57,000 por las soluciones más innovadoras para eliminar estas sustancias dañinas.

El viaducto de Millau, en Suiza, el puente más alto de Europa, es una maravilla de la ingeniería y el diseño. Descubre cómo transformó el paisaje europeo.

Sin embargo, el desafío más complejo que muchos de nosotros enfrentamos a diario es empacar nuestro equipaje para cumplir con las regulaciones de las aerolíneas. Nuestros socios de CNN Underscored, una guía de revisiones y recomendaciones de productos, han compilado una lista de las mejores balanzas de equipaje para ayudarte a lograr una precisión de empaque.

Encuentros con animales

La historia emocionante de Sphen, una mitad de la famosa pareja de pingüinos gay de Sídney, ha conmovido a millones en todo el mundo. Después de la muerte de Sphen a los 11 años, su pareja, Magic, expresó su dolor a través de la canción, lo que llevó a todo la colonia a unirse.

Recientemente, hubo un incidente peculiar en un zoológico de Nueva Jersey, en el que una mujer intentó acariciar a un tigre de Bengala y narrowly escaped injury in the process. Witness the drama here.

Esta semana, las focas tomaron el control de una playa en Monterey, California, lo que llevó a las autoridades a cerrar el área. Coincidentemente, los tiburones se han congregado en una playa popular para surfear niños, lo que ha llevado al uso de inteligencia artificial para garantizar la seguridad de los nadadores.

Enfoque en Knoxville, Tennessee

CNN Travel recently named its top 10 must-visit towns for 2024, with Knoxville, Tennessee, impressive at No. 9.

Once dubbed a "scruffy little city" by The Wall Street Journal, this Tennessee gem proudly flaunts its unpolished charm and is now making waves as an authentic live music hub.

As a breeding ground for country music stars such as Dolly Parton, Knoxville is also fast garnering a modern reputation as a live music mecca.

Once you've worked up an appetite, the city's superb food scene promises a feast for the senses, from the award-winning J.C. Holdway to Cruze Farm, known for serving some of the Southeast's best soft-serve ice cream.

