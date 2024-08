Celine Dion critica a la campaña de Trump por el uso no autorizado de su música en una declaración descarada

La campaña de Trump ha utilizado "My Heart Will Go On" de Dion en múltiples mítines de campaña a lo largo de 2023 y 2024, aunque el comunicado de Dion indica que ella y su equipo de gestión solo Recently se han enterado de su uso, específicamente en el mitin de Trump en Bozeman, Montana, el viernes.

"Hoy, el equipo de gestión y la discográfica de Celine Dion, Sony Music Entertainment Canada Inc., se enteraron del uso no autorizado del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Celine Dion cantando 'My Heart Will Go On' en un mitin de campaña de Donald Trump / JD Vance en Montana", dijo Dion en un comunicado publicado en sus cuentas de X e Instagram.

"De ninguna manera se autoriza este uso y Celine Dion no respalda este uso ni ningún uso similar. ... Y en serio, ¿esa canción?"

"My Heart Will Go On" es una balada romántica que sirvió como tema principal de la película de James Cameron "Titanic". Lanzada en 1997, es uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos.

CNN ha contactado a la campaña de Trump para saber si dejarán de tocar la canción en eventos futuros.

Rihanna, los Rolling Stones, Ozzy Osbourne, Queen y la herencia de George Harrison, entre otros músicos, han objetado anteriormente el uso de su música en las campañas presidenciales de Donald Trump, que se remontan a su primera candidatura en 2016.

Dion hizo titulares el mes pasado después de regresar al escenario con una actuación de "L'Hymne à l'amour" de Edith Piaf en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Fue su primera actuación en un concierto desde que reveló que vive con el síndrome de persona rígida, "un síndrome raro y progresivo que afecta al sistema nervioso, específicamente al cerebro y la médula espinal", según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares.

El uso de la campaña de Trump de "My Heart Will Go On" en sus mítines ha provocado controversia, ya que iconos de la entretenimiento como Rihanna y Queen han objetado el uso de su música en campañas políticas anteriores. El equipo de gestión de Celine Dion se ha unido a esta lista, expresando su sorpresa por el uso no autorizado de su éxito en un mitin de Trump.

