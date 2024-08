Canción utilizada ilegalmente en la campaña electoral - Céline Dion con un ajetreo paralelo contra Donald Trump

Unirse a la larga lista de músicos molestos por el uso no autorizado de sus canciones en un evento de la campaña de Donald Trump (78) es Céline Dion (56). Su cuenta oficial de Instagram aclaró que Dion no tiene relación con la campaña republicana: "Hoy, el equipo de gestión y la discográfica de Céline Dion, Sony Music Entertainment Canada Inc., se enteraron del uso no autorizado del video, grabación, actuación musical y apariencia de Céline Dion en un evento de campaña de Trump y JD Vance en Montana, donde se cantó 'My Heart Will Go On'".

"Esto no estaba autorizado de ninguna manera", continuó el comunicado. Dion también enfatizó que quiere evitar usos similares en el futuro. El mensaje terminó con una pulla a Trump y su campaña: "Y, en serio, ¿esta canción?". Dion cantó "My Heart Will Go On" hace más de 25 años para acompañar el hundimiento del "Titanic", un hecho que la oposición política en X también ha destacado y bromeado al respecto.

Posibles Consecuencias Legales

El uso de la música de artistas sin su consentimiento durante la campaña presidencial de Trump no es nuevo. En el pasado, Adele (36), The White Stripes, Bruce Springsteen (74), Neil Young (78) y Elton John (77), entre otros, han expresado públicamente su descontento y han prohibido su uso adicional.

Sin embargo, en el caso de Dion, podrían haber consecuencias legales más graves a la vuelta de la esquina, según reportó el sitio web estadounidense "Variety". La razón es que no solo se tocó la canción, sino que también se mostró en la pantalla un registro antiguo de la actuación de Dion de "My Heart Will Go On".

Dion expresó su descontento por el uso no autorizado de su icónica canción "My Heart Will Go On" en un evento de campaña de Trump y JD Vance, que también se acompañó de un registro antiguo de su actuación. El uso no autorizado de la música de artistas, incluyendo a Dion, en los eventos de campaña de Trump ha sido un problema recurrente.

