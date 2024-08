CDU y FDP se enfrentan a Faeser tras la decisión del Compact

La prohibición de la revista "Compact" ha sido suspendida temporalmente mediante un procedimiento expedito. Puede reaparecer. Un revés para la ministra del Interior Faeser. Críticas y burlas provienen de la Unión. Pero incluso un partido de la coalición no se contiene con palabras duras.

Después del fallo temporal de la prohibición de "Compact", críticas provienen del FDP y la Unión hacia la ministra federal del Interior Nancy Faeser. "La decisión provisional contra la prohibición de 'Compact' proyecta una luz desastrosa sobre la competencia de la señora Faeser", dijo Alexander Hoffmann, responsable de negocios parlamentarios de la CSU en el Bundestag, en Berlín.

Faeser había prohibido "Compact" el 16 de julio. Justificó esta acción argumentando que la revista era un "centro de expresión de la escena de extrema derecha". Ahora, el Tribunal Administrativo Federal ha levantado provisionalmente la prohibición en un procedimiento expedito, principalmente expresando dudas sobre la proporcionalidad de la prohibición. Dado que la prohibición de Faeser habría llevado a la inmediata cesación de todas las ofertas impresas y en línea de "Compact", el peso de la libertad de prensa es particular, explicaron los jueces federales. Hasta que se tome una decisión final en el juicio, la empresa mediática puede continuar sus operaciones. Esto significa que la revista puede reaparecer bajo ciertas condiciones. Se tomará una decisión final en los procedimientos principales.

El político de la CSU Hoffmann dijo: "Esta victoria provisional para una revista de extrema derecha muestra que la señora Faeser ha perjudicado la protección de la democracia con su acción precipitada". Ahora debe explicar cómo pudo haber ocurrido un malentendido así. El responsable de negocios parlamentarios de la fracción de la Unión en el Bundestag, Thorsten Frei, le dijo a "Spiegel": "La ministra debería haber seguido el antiguo axioma de que la meticulosidad precede a la velocidad".

El FDP habla de una "bofetada" para Faeser

El vicepresidente de la fracción del FDP Konstantin Kuhle describió la decisión del tribunal como "embarrassing for the Federal Ministry of the Interior". The "Compact" magazine can now present itself as a victim, said Kuhle to "Spiegel". "Even if the decision in the main proceedings is still pending, the justification for the ban apparently did not suffice for the judges," said the interior politician further. "That should not have happened to the Federal Ministry of the Interior."

FDP party vice Wolfgang Kubicki spoke of a "slap in the face" for Faeser. "And the worst thing is: She has presented herself as the best campaigner against the AfD before the three eastern state elections," said Kubicki. Elections to the state parliaments in Saxony, Thuringia, and Brandenburg will take place in September.

