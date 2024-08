- CDU quiere prohibir el género en la administración post-electoral inmediatamente

Si la CDU en Turingia liderara el gobierno estatal después de las elecciones del 1 de septiembre, el partido planea prohibir el uso de lenguaje no binario en las escuelas y la administración pública. Andreas Bühl, presidente de la comisión de programa de la CDU de Turingia, anunció esto durante la presentación de un programa de gobierno de 100 días en Erfurt. El documento correspondiente establece que se deben seguir las reglas de la ortografía alemana.

El lenguaje no binario ha sido un tema controvertido en Alemania y Turingia durante mucho tiempo. Otros partidos, como el BSW, también se oponen al uso de ciertas construcciones de palabras que abarcan a hombres y mujeres, así como a personas que no se identifican como tales. En lugar de usar "lectores", por ejemplo, el lenguaje no binario utiliza términos como "lectores:innen" o "lectores*".

Entre otros puntos, la CDU de Turingia planea implementar una garantía de empleo para graduados en educación de universidades de Turingia dentro de los primeros 100 días de su mandato, según el presidente estatal de la CDU y candidato principal Mario Voigt. El partido también quiere hacer la formación de maestros gratuitos en el estado.

Además, el partido planea iniciar medidas en el Bundesrat para hacer horas extras libres de impuestos y reemplazar el ingreso ciudadano con una seguridad básica. Esto se debe a que se quiere asegurar que el esfuerzo sea recompensado nuevamente, según Voigt.

El ex juez del tribunal constitucional Peter Michael Huber se une al equipo de competencias de Voigt, ya que varios proyectos centrales de la unión, como los planes de alivio fiscal, solo pueden implementarse en cooperación con el gobierno federal. "Queremos asegurarnos de que desde una perspectiva constitucional sea agua clara", dice Voigt. Huber fue juez en el Tribunal Constitucional Federal de 2010 a 2023.

