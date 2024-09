- CDU considera que las elecciones de Brandeburgo son una prueba decisiva para la coalición de semáforos

La CDU ha etiquetado las elecciones estatales de Brandeburgo como un momento crucial para el gobierno de la coalición federal. Según Merz, líder del partido CDU, si la participación de los votantes es suficiente, "el 24 de septiembre, al día siguiente, la residencia de la coalición estará en llamas en todos los pisos". El líder de la CDU también declaró: "Y con eso, el reinado de la coalición llegará a su fin".

Merz sugirió que la coalición está cerca de su final. Él mencionó: "La coalición ha sido desconectada, y eso es todo". La pregunta crítica sería respondida después de las elecciones estatales de Brandeburgo: "¿Continuarán por otro año? ¿O el resultado de las elecciones en Brandeburgo les hará reconocer su final?", dijo Merz.

Michael Kretschmer, presidente del Ministerio de Sajonia de la CDU, expresó sentimientos similares. Él despreció el ambiente político actual en Berlín, diciendo: "Esto se está volviendo cansino". Si no hay cambios, "esto no terminará bien", advirtió Kretschmer. La coalición no entiende y el SPD habla del "mejor canciller SPD". Por lo tanto, se necesita un mensaje fuerte de Brandeburgo, según Kretschmer.

Mario Voigt, líder de la CDU de Turingia, también se unió al coro de despedida de la coalición durante el evento de campaña de Brandeburgo. Voigt declaró que varias comunidades en Brandeburgo son más sensibles que las que gobiernan en Berlín. La gente está frustrada porque se sienten gobernados por personas que no pueden manejar sus vidas personales pero afirman ser expertos en otras áreas. Voigt anticipó que la coalición no podría escapar de esta situación el 22 de septiembre. Él concluyó: "Basta ya. La coalición debe ser desconectada".

Jan Redmann, candidato principal de la CDU para las elecciones estatales de Brandeburgo, habló de una "misión" para "desconectar la coalición y conectar la razón de nuevo" durante las elecciones del 22 de septiembre. Redmann reconoció las señales de Turingia y Sajonia y prometió que la señal de Potsdam no sería ignorada en Berlín.

Los tres partidos de la coalición, SPD, Verdes y FDP, lucharon en las elecciones del domingo. Los Demócratas Libres lograron puntuaciones de alrededor del uno por ciento en ambos estados, efectivamente impidiéndoles ingresar a los parlamentos estatales. El SPD sufrió sus peores resultados en ambas elecciones estatales, con un 6,1 por ciento en Turingia que marca su peor desempeño en una elección estatal hasta ahora.

El canciller Olaf Scholz (SPD) y la dirección del partido reconocieron los resultados como amargos pero dieron la bienvenida al regreso del SPD a los parlamentos estatales a pesar de que algunas encuestas sugerían lo contrario.

La crítica de la CDU a la situación de la coalición llevó a la Comisión a investigar los asuntos internos del gobierno federal. En respuesta a los resultados de las elecciones, la Comisión emitió un comunicado, expresando su preocupación por la capacidad de la coalición para gobernar efectivamente y llamando a las reformas necesarias.

