- CDU considera que la estrategia de movilidad eléctrica ha fracasado

El líder del grupo parlamentario de la CDU de Baja Sajonia, Sebastian Lechner, ve cada vez más presión sobre el polo automovilístico del estado federal. "Debe haber un reconocimiento en los gobiernos federal y estatal de que la estrategia de electromovilidad en su forma actual ha fallado", dijo Lechner, refiriéndose a la caída en el registro de coches eléctricos. Lo que se necesita, argumentó, es apertura tecnológica "y no una prohibición de motores de combustión".

Lechner también afirmó que ninguna forma de movilidad debería ser preferida o desventajada. Para muchas personas, el coche seguirá siendo indispensable en el futuro, independientemente de cuánto se amplíen las redes de ferrocarril y transporte público, argumentó el líder de la oposición.

Rojo-Verde se compromete con la E-movilidad

El gobierno estatal rojo-verde había reafirmado previamente su compromiso con el objetivo de transición a la electromovilidad, a pesar de la reciente baja utilización de fábricas de coches en Alemania, incluyendo Volkswagen en Wolfsburg. El sector del transporte también debe contribuir a combatir el cambio climático, y esto solo puede lograrse actualmente a través de la electromovilidad, dijo un portavoz del Ministro Presidente Stephan Weil (SPD).

En Baja Sajonia, se continuará trabajando para expandir la red de carga. "Este camino debe continuar", dijo el portavoz del gobierno.

La planta de VW en Wolfsburg solo está medio utilizada

El ministerio de Economía liderado por Olaf Lies (SPD) declaró que quería disipar las preocupaciones de la población sobre la electromovilidad. Por ejemplo, hay suficientes puntos de carga públicos, por lo que no tienen que instalarse en cada garaje. "No creo que tengamos que destrozar nuestros caminos de entrada y tener nuestro propio punto de carga", dijo un portavoz del ministerio. "No tenemos que cargar en casa".

Un análisis de la empresa de datos Marklines para la agencia de prensa alemana encontró que la planta principal de Volkswagen en Wolfsburg solo estaba alrededor de la mitad utilizada el año pasado. Además, las ventas de coches eléctricos en Alemania han caído en los últimos meses. El estado de Baja Sajonia posee el 20 por ciento de los derechos de voto en el grupo VW.

