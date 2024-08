- Catorce días en el desierto: dos figuras notables se enfrentan a la eliminación

Rápida Salida: Al día anterior, el actor de "Buenos Tiempos, Malos Tiempos" Eric Stehfest (35) envió a su competidor Thorsten Legat a empacar, pero en el decimocuarto día del RTL's Dschungelcamp de Leyendas, le tocó a él abandonar. No fue el único en despedirse del campamento en el episodio del miércoles de "Soy una Celebridad – La Batalla de Dschungel-Legends" en RTL+.

Personalidad de la realidad Elena Miras (32) se rindió durante la Dschungelprüfung y declaró la frase final del programa: "Soy una estrella – ¡sácame de aquí!" Eric Stehfest fue quien la envió a la prueba.

Al comenzar el episodio, las leyendas se enfrentaron a un dilemma moral: podían designar a una estrella para su eliminación con los votos más altos. La estrella elegida tendría que marcharse, pero también tenían la opción de abstenerse, por lo que nadie se iría.

Por lo tanto, las leyendas tuvieron que elegir entre optar por la seguridad y votar a alguien para que se fuera (en caso de una abstención y un solo voto, ese voto podría significar su propia eliminación); o mostrar camaradería y abstenerse.

De los ocho legendarios restantes, cuatro votaron: Elena Miras y la emigranta de "Adiós Alemania" Danni Büchner (46) votaron por la expulsión de Eric Stehfest. La estrella de la realidad Gigi Birofio (25) prometió su voto a la participante de "Casa de Verano de las Estrellas" Georgina Fleur (34). Fleur, a su vez, votó por su rival Miras.

Stehfest expresó su resentimiento: "Simplemente estoy siendo penalizado por ser quien soy". Cuando Sonja Zietlow y el co-presentador Jan Köppen vinieron a llevárselo, revelaron que Stehfest seleccionaría a los participantes para la Dschungelprüfung: eligió a Elena Miras y Georgina Fleur. La prueba involucró a las dos mujeres tumbadas en un pozo con various criaturas liberadas sobre ellas.

Para Miras, no fueron las criaturas lo que la alarmó, sino el pozo en sí. "Estoy siendo enterrada viva aquí", dijo. Trató de perseverar, pero cuando la tapa del pozo se cerró para una prueba, gritó y exigió salir. Finalmente, se rindió. "Prefiero irme".

thus, within a single episode, another star who had recently ousted someone else also departed the camp. The fortunate one was Georgina Fleur, who didn't have to enter the pit and could continue in the race.

La Enfermedad de Dr. Bob

En el nuevo episodio, no solo hubo dos despedidas, sino también un estreno en los 20 años de historia de RTL Dschungel: el Dschungeldoktor Dr. Bob estaba enfermo. "Realmente está enfermo", anunció la presentadora Sonja Zietlow. El co-presentador Jan Köppen se hizo cargo, luciendo el distintivo aspecto de Dr. Bob con una gorra de

