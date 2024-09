- Cathy Hummels ha dejado de aparecer en televisión.

"Se está produciendo un gran cambio en la popular serie de televisión de telerrealidad 'Batalla de las Estrellas' de RTL Dos, según ha confirmado la cadena y la antigua presentadora Cathy Hummels. La serie continuará sin la influyente figura en la próxima temporada seis, ya que Hummels anunció en Instagram: "¡Llegó el momento de la sinceridad: me despido de 'Batalla de las Estrellas'!"

RTL Dos también ha hablado de este cambio. "Después de cinco temporadas exitosas, estamos planeando un renacimiento de nuestro formato altamente exitoso 'Batalla de las Estrellas'. Mientras tanto, Cathy Hummels anhela centrarse más en su vida personal. De mutuo acuerdo con RTL Dos, la renombrada presentadora, influencer y empresaria dejará 'Batalla de las Estrellas'," explicó la estación de televisión en un comunicado de prensa.

La decisión de Cathy Hummels de dejar "Batalla de las Estrellas"

Hummels ha estado presentando el programa, que se ha grabado en Tailandia, desde su debut en el verano de 2020. Su razón para marcharse es su hijo Ludwig, a quien tiene con el futbolista y ex-esposo Mats Hummels. Con Ludwig ahora en la escuela, Cathy encuentra difícil mudarse con la frecuencia anterior para el programa. "Durante sus años escolares, no podría unirme a él en mis viajes como antes. Estuvo conmigo todos los años en Tailandia excepto uno durante la pandemia, y esa separación casi me rompió el corazón. Comenzando su primer año real en la escuela, quiero estar ahí para él, ayudarlo con sus tareas, prepararlo para los exámenes", compartió Hummels en Instagram. El tiempo que pasa con su hijo es precioso y no quiere perdérselo.

Expresó su gratitud hacia el programa por cinco años inolvidables. En 2022, Hummels y su equipo se llevaron a casa el premio Deutscher Fernsehpreis en la categoría "Mejores Entretenimiento Reality". RTL Dos aún no ha revelado quién reemplazará a Cathy Hummels como presentadora del programa.

