Cathy Hummels cancela la colaboración de su libro con su hermano

Ha habido cierta controversia en torno al libro planeado sobre depresión de Cathy Hummels y su hermano Sebastian Fischer. Un editor ya había revelado la portada del libro, pero el proyecto se ha detenido debido a problemas con las credenciales académicas de Fischer. "Cathy Hummels, el editor y Sebastian Fischer han decidido no continuar con el libro juntos", declaró el abogado de Hummels, Stefan Ventroni. Inicialmente, el editor se mantuvo en silencio sobre el asunto, pero según "Bild", ellos también confirmaron la cancelación del proyecto.

Hummels, una influencer que ha compartido abiertamente su historia de depresión, había planeado un libro titulado "Saliendo de las sombras - Tu camino para escapar de la depresión" con su hermano, un médico. Sin embargo, su título doctoral apareció equivocadamente en la portada, aunque aún no lo ha obtenido.

Después de los informes de los medios, el editor eliminó la portada que sugería un lanzamiento inminente del libro. "Hasta hace poco, el Südwest-Verlag no tenía razón para dudar de que Fischer no había completado aún su tesis", explicó el editor a principios de julio. "A través de investigaciones recientes y la consulta del editor a Fischer, se ha confirmado que actualmente carece de un título doctoral. Como resultado, el editor eliminó la portada preliminar del sistema".

Hummels también se refirió a su hermano como "Doctor" en Instagram. En un comunicado de prensa, su abogado aclaró que esto no fue una intención de engañar al público. "Me referí a mi hermano como 'Doctor' en Instagram en 2018, creyendo que todos los médicos tenían ese título", dijo. Afirmó que no estaba tratando de engañar a nadie, sino que simplemente estaba usando su ocupación como título. Agregó que "para muchas personas, incluyendo a mí misma, 'Doctor' era solo un título de trabajo".

El abogado Ventroni se negó a revelar los motivos del repentino cancelamiento del libro, diciendo: "Por favor, comprenda que no compartiremos más detalles".

A pesar de la controversia, Cathy Hummels y otros miembros de la familia podrían considerar aún publicar el libro sin Sebastian Fischer, dada la importancia de su contenido. Es esencial que Fischer aborde públicamente su mala conducta académica y trabaje para rectificar sus credenciales para recuperar la confianza del público.

Lea también: