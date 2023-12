Lo más destacado

Catherine Opie: La provocadora que fotografió la casa de Elizabeth Taylor

Catherine Opie es una fotógrafa estadounidense residente en Los Ángeles

Opie tuvo acceso total a la casa de Elizabeth Taylor, 700 Nimes Road, para crear un retrato indirecto.

Taylor falleció durante el proyecto, pero Opie continuó con su trabajo, creando un portafolio de imágenes íntimo y conmovedor.

Tomó la foto en 1994, cuando estaba "muy, muy preocupada" por la primera marcha de gays y lesbianas en Washington. Según Opie, había una división entre la comunidad leather y la de gays y lesbianas que decían ser "más normales". Y al decir que eran normales, "habían creado este binario de lo anormal", dijo.

"Y eso es lo que me empujó a hacer esa pieza", dijo Opie, "Fue como: 'Vale, llevo el lenguaje que me llamáis en mi cuerpo y voy a sentarme aquí como Enrique VIII en los cuadros de Hans Holbein y eso es con lo que vais a tener que lidiar'. Piensa en Holbein y tendrás que pensar en esta imagen".

La imagen era un arma de doble filo. No sólo porque dificultaba las conversaciones con su familia (en un momento dado, su cuñada se negó a dejarla ver a su sobrina), sino porque es una referencia perpetua.

Freeways" no tiene nada de homosexual

Aunque se hace mucho hincapié en los retratos queer de Opie, se trata de una fotógrafa con un alcance impresionante. Sus paisajes abstractos, perfiles de futbolistas estadounidenses, cabañas de hielo nevadas, autopistas de hormigón y las fotos de la primera toma de posesión del Presidente Obama así lo demuestran.

Aunque destaca su trabajo centrado en la comunidad LGBTQ, Opie no cree que no deba definirla como artista: "Recuerdo que alguien llamó a 'Freeways' obra queer, y yo dije: 'no hay nada queer en 'Freeways'", dijo a modo de ejemplo.

Elizabeth Taylor

El proyecto más reciente de Opie, 700 Nimes Road, se siente muy alejado de "Pervert". Se trata de un retrato íntimo de Elizabeth Taylor. ¿El giro? Taylor no aparece en ninguna foto.

Catherine Opie: De "Pervertido" a Elizabeth Taylor y las autopistas "queer" intermedias

Gracias a un contable común, Opie tuvo acceso exclusivo a la casa de Taylor en Los Ángeles meses antes de su muerte. En aquel momento no esperaba que Taylor muriera a mitad del proyecto, pero cuando lo hizo, Opie continuó con su trabajo, fotografiando su casa mientras era lentamente deconstruida.

¿Qué vincula la serie Elizabeth Taylor con la obra anterior de Opie? Para empezar, el tema de la visibilidad. Opie quería darse a conocer a sí misma y a su comunidad: "Nunca me he echado atrás, ni siquiera ante mi propio miedo y mi propia homofobia interna. Así que tuve que luchar mucho por la visibilidad, pero fue crucial después de ver cómo mi comunidad era diezmada por el sida".

Taylor fue la primera persona que hizo hablar a Ronald Reagan sobre el sida. "Elizabeth Taylor fue enorme en cuanto al apoyo que prestó desde el principio a la investigación de una cura o cualquier tipo de tratamiento.

Así que eso me gustó. Era como una continuación de ese hilo de pensamiento y de ser consciente de lo que significaba ser visible en aquella época. Y, por supuesto, Elizabeth Taylor es totalmente visible".

La provocadora con conciencia

Aunque Opie admite que le gusta ser una provocadora, también está dispuesta a confesar que no le ha resultado fácil crear sus obras más desafiantes. Su actitud es menos punk de lo que algunas de sus fotos pueden hacer pensar.

Recuerda el miedo que sintió al conocer por primera vez a la familia de su esposa Julie. "Me decía: 'Por favor, Dios, que no me busquen en Google'. ¿Cómo les explico lo que soy? Así que sí, es incómodo, siempre tienes que salir del armario".

Cuando su obra se expuso en la Bienal del Whitney de 1995, Opie recuerda que tuvo que preparar a sus padres con antelación: "Recuerdo que fui a casa y se lo enseñé antes, me senté con ellos y les expliqué cómo era mi vida en realidad y lo que estaba haciendo. No quería que se presentaran en el Museo Whitney de Arte Americano y de repente no supieran quién era su hija".

La obra no te mira a ti, tú la miras a ella

La próxima serie de retratos de Opie, que se expondrá en el Hammer en enero, se centra principalmente en sus amigos artistas, como Glenn Ligon, John Baldessari y el escritor Jonathan Franzen. Está intentando retratar a Joan Didion porque es "uno de mis mayores héroes", dijo.

La obra resulta familiar, pero también diferente. No se trata tanto de proyección como de reflexión. "Salen del negro", dice Opie, "es como una figura que emerge de tu subconsciente... Así que están pensadas para ser miradas. Esta obra no te mira, eres tú quien la mira, y eso también es un poco diferente para mí".

