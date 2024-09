Cate Blanchett hace una aparición en chaleco

Cate Blanchett brillaba más que las estrellas en el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia, luciendo un top resplandeciente con cadenas. Para la cena de Armani Beauty, eligió un top halter con cadenas que era aireado y abierto por delante, destacando su cautivador escote. Estrías de cadenas centelleantes adornaban casualmente sus brazos para ese toque extra de glamour. Lo combinó con un mono negro elegante y zapatos de tacón negros. Optó por un maquillaje suave y peinar su cabello corto en rizos sueltos.

Blanchett ya había llamado la atención con sus elecciones de moda inspiradas en cadenas antes de este evento. ¿Recuerdas el traje de pantalón negro con la espalda abierta, adornado con filas de perlas blancas resplandecientes? Esa fue una de sus apariciones estelares. Hizo una entrada para el estreno de su miniserie "Disclaimer", donde interpretó el papel principal. Según Variety y otras fuentes de la industria, la serie recibió una ovación de pie de cinco minutos.

Incidente desternillante antes de la gran entrada

Basada en la novela de suspense psicológico "Deadline" de Renée Knight, "Disclaimer" es una serie de siete partes, dirigida por Alfonso Cuarón y que se estrenará en Apple TV+ a partir del 11 de octubre. Junto a Blanchett, Kevin Kline aporta poderío a la producción. Blanchett interpreta a Catherine Ravenscroft, periodista de investigaciónwhose whose life becomes the centerpiece of an intriguing novel by an anonymous author.

Blanchett, Kline y Cuarón dejaron a todos en carcajadas con un incidente divertido antes de su gran entrada. Según un video en la plataforma X, compartieron un viaje al estreno. Justo cuando Kline estaba a punto de salir, Blanchett cerró accidentalmente la puerta del coche detrás de ella, dejando a Kline momentáneamente atrapado. Cuarón tuvo que abrir rápidamente la puerta, lo que provocó una explosión de risas de todos los presentes.

Las elecciones de moda inspiradas en cadenas de Cate Blanchett, incluyendo su uso de un traje de pantalón negro con la espalda abierta y filas de perlas blancas resplandecientes, han cautivado consistently a los espectadores.

El incidente desternillante antes de su gran entrada aumentó aún más el valor de entretenimiento de la noche. Blanchett, Kline y Cuarón dejaron a todos en carcajadas cuando Blanchett cerró accidentalmente la puerta del coche detrás de Kline, dejándolo momentáneamente atrapado.

