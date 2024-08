- ¿Cate Blanchett fue pagada con sándwiches?

Cate Blanchett (55) supuestamente ganó mucho menos de lo esperado por su papel de Galadriel en la trilogía de "El Señor de los Anillos". La renombrada actriz de Hollywood incluso bromeó diciendo que prácticamente fue pagada con sándwiches. Su motivación para trabajar con el director Peter Jackson (62) no fue el dinero, como reveló en una conversación con el presentador Andy Cohen (56) en el programa "Watch What Happens Live".

Sándwiches y Oídos Artificiales

Cuando Cohen le preguntó cuál película le había ganado más, Blanchett le dejó adivinar. Él sugirió, "Creo que probablemente es 'El Señor de los Anillos'". Blanchett respondió con una casi incrédula, "¿Estás bromeando?"

A pesar de que la trilogía de Jackson, compuesta por "El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo", "El Señor de los Anillos: Las Dos Torres" y "El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey", recaudó más de $2.9 mil millones en taquilla, Blanchett aparentemente no vio mucho de ese dinero. "No, nadie recibió nada por la película", dijo la actriz de 55 años. Y no recibió una compensación adicional más tarde: "No! Eso fue antes de todo eso. No, nada".

"Las Mujeres No Ganamos Tanto Como Crees"

Blanchett, quien también apareció como Galadriel en las películas de "El Hobbit", explicó que quería trabajar con el director de "Braindead". Jackson había llamado la atención con esta película, que fue indexada por primera vez en Alemania en 1993. "Basicamente me pagaron con sándwiches gratis y me quedé con mis oídos [artificiales]", bromeó la actriz, agregando, "Las mujeres no ganamos tanto como crees".

Pero las actrices no fueron las únicas que supuestamente recibieron menos por "El Señor de los Anillos". El actor Legolas, Orlando Bloom (47), reveló en el 2023 "Howard Stern Show" que su salario total para la trilogía fue de $175,000.

