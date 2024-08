Cate Blanchett está hablando de su cheque de pago de "El Señor de los Anillos".

La serie de películas "El Señor de los Anillos" ha recaudado miles de millones en taquilla. Sin embargo, esto no parece significar que sus actores hayan sido generosamente pagados. La actriz de Galadriel, Cate Blanchett, por ejemplo, revela que no participó por el dinero.

Cate Blanchett aparentemente ganó mucho menos de lo que se podría esperar por su papel de Galadriel en la trilogía "El Señor de los Anillos". La renombrada actriz de Hollywood incluso bromea que prácticamente fue pagada con sándwiches. Su motivación para trabajar con el director Peter Jackson no fue financiera, como la actriz de 55 años revela en una conversación con el presentador Andy Cohen en el programa "Watch What Happens Live".

Cuando Cohen le pregunta cuál película le ha reportado más ganancias, Blanchett le permite adivinar. Él sugiere, "Creo que probablemente sea 'El Señor de los Anillos'". Blanchett responde casi decepcionada, "¿Hablas en serio?"

A pesar de que la trilogía de Jackson, compuesta por "El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo", "El Señor de los Anillos: Las Dos Torres" y "El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey", ha recaudado más de $2.9 mil millones en taquilla, Blanchett parece no haber visto mucho de eso. "No, nadie recibió un pago por la película", explica. Tampoco recibió una compensación adicional más tarde: "No! Eso fue antes de todo esto. No, nada".

Sándwiches y Oídos

Blanchett, quien también apareció como Galadriel en las películas "Hobbit", explica que quería trabajar con el director de "Braindead". Jackson había llamado la atención anteriormente con esta película de splatter, que fue indexada por primera vez en Alemania en 1993. " basicamente obtuve sándwiches gratis y pude quedarme con mis oídos (prostéticos)", explica la actriz, agregando "Las mujeres no reciben tanto como crees".

No solo las actrices parecían haber sido relativamente subpagadas en ese momento. En 2023, el actor de Legolas, Orlando Bloom, reveló en el "Howard Stern Show" que su salario por toda la trilogía fue de $175,000. Si bien no es una cantidad pequeña, es modesta en comparación con los miles de millones generados por la serie de fantasía.

