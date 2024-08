Cate Blanchett dice que nadie recibió nada por El Señor de los Anillos.

La actriz Cate Blanchett puede haber protagonizado el éxito de taquilla "El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo", pero, según ella, ese dinero no llegó a los bolsillos de los actores.

Durante una aparición en "Watch What Happens Live with Andy Cohen", Blanchett jugó a "Plead the Fifth" y se le preguntó sobre la película por la que recibió el mayor cheque.

"Probablemente sea 'El Señor de los Anillos'", sugirió Cohen.

"¿Estás bromeando?", dijo Blanchett mientras Cohen expresaba su sorpresa. "No. Nadie recibió nada por hacer esa película".

Cuando Cohen preguntó si ella "tuvo un porcentaje de las ganancias", refiriéndose a la práctica de las grandes estrellas de recibir un porcentaje de las ventas de entradas, Blanchett dijo que no.

"Eso fue mucho antes de eso", dijo. "No, nada".

Blanchett dijo que hizo la película de 2001 por la oportunidad de trabajar con Peter Jackson, quien dirigió la trilogía de "El Señor de los Anillos".

"Quería trabajar con el tipo que hizo [la película de terror cómica de 1992] 'Braindead'", dijo. "Quiero decir, básicamente me dieron sándwiches gratis. Y me dejaron quedarme con mis orejas".

Blanchett interpretó a la elfa real Galadriel en la franquicia de "El Señor de los Anillos". La primera película recaudó casi $900 millones en todo el mundo. Actualmente está promocionando su nueva película, "Borderlands", que se estrenará en los cines el viernes.

