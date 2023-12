Casper Ruud derrota a Holger Rune y se clasifica para las semifinales del Abierto de Francia contra Marin Cilic

Rune, de 19 años, se convirtió en el primer danés que alcanza esta fase del Abierto de Francia.

Rune había llegado a cuartos de final como un cuento de hadas, superando a Denis Shapovalov en primera ronda y a Stefanos Tsitsipas, cabeza de serie número 4, en cuarta ronda, antes de caer ante Ruud.

"Un gran día para el tenis noruego, porque también tenemos a una jugadora femenina, Ulrikke Eikeri, que ha llegado hoy a la final de dobles mixtos. Ha llegado incluso un paso más lejos que yo". dijo Ruud en su entrevista posterior al partido, a pie de pista.

"Estos son los partidos que uno sueña con jugar. Y espero, por supuesto, llegar a la final si es posible", continuó. "Tengo que estar muy concentrado y dar lo mejor de mí en la semifinal".

El noruego comenzó el partido de forma impresionante, rompiendo a Rune dos veces para abrir una ventaja de 5-0 en el primer set, que finalmente ganó por 6-1.

"Empecé muy bien, pero Holger se defendió bien, subió su nivel y al final tuve un partido muy duro", declaró Ruud.

El segundo set fue más equilibrado, ya que los dos jugadores intercambiaron breaks al principio antes de que Rune rompiera a Ruud en el último juego para igualar la contienda.

Pero en el tercer set, Ruud parecía tener una respuesta para todo lo que intentaba el danés; un golpe de aproximación milimétrico se topaba con el revés extendido de Ruud, mientras que un drophot sólo arrastraba a Ruud hacia la red.

Durante todo el partido, Rune estuvo hablando con su palco y, cuando se rompió en el tercer set, pareció gritar a su madre, que abandonó la pista.

"Quiero a mi madre y no la echo", aclaró Rune más tarde a Eurosport. "Cuando estoy frustrado, puede ayudar que se vaya mi madre o mi entrenador, así no tengo dos personas a las que dirigirme. Ella también se fue en algún momento contra Stefanos [Tsitsipas] para darme tranquilidad. Ella lo controla, no yo".

El set se mantuvo muy igualado y fue necesario un tiebreak para separar a los dos jugadores. Ruud se adelantó por 4-2 y no perdió ni un punto más para llevarse el tiebreak y el set por 7-2.

Animado por este resultado, Ruud recuperó el control al ganar el 94% de sus primeros puntos de saque en el cuarto y se impuso por 6-3, llevándose el partido en tres horas y 15 minutos.

El noruego se enfrentará a un resurgido Marin Cilic en la semifinal del viernes.

