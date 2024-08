- Carta de condolencias para los fabricantes de pizza

El príncipe Guillermo (42) y su esposa, la princesa Kate (42), crearon un momento especial en el funeral del pizzero galés Peter Morris. Escribieron una carta a su viuda, que fue leída en el funeral.

"Sólo podemos empezar a imaginar el vacío enorme que dejará en tu vida, y mi corazón está contigo y con tu familia", decía la carta, según el periódico "The Sun" que la publicó. La carta estaba impresa en el papel con membrete de Palacio de Kensington y firmada por Guillermo con "Mis más sinceras condolencias".

Reunión en el food truck

La pareja real conoció a Peter Morris, quien falleció en mayo a los 47 años de cáncer, en su food truck el año pasado. En abril de 2023, compraron 22 pizzas de "Little Dragon Pizza Van" en el sur de Gales para los miembros del equipo de rescate de montaña de los Beacons Centrales. Las fotos muestran a Guillermo y a Kate recogiendo los cartones personalmente de Morris y charlando con él.

El breve encuentro pareció dejar una impresión en los reales. "Catherine y yo estuvimos encantados de conocer a Pete. Sabemos que Pete era un miembro de la comunidad incredibly dedicated and highly regarded, como han demostrado las reacciones a su fallecimiento", dijo Guillermo en el mensaje. Añadió: "Quiero que sepas cuánto estás tú y tu familia en nuestros pensamientos en este momento".

Sorpresa para la viuda

La carta de condolencia fue una "gran sorpresa" para la esposa de Peter Morris, quien se lo contó al periódico. "No sé cómo se enteraron de la muerte de Pete. Quizás les tocó porque Kate actualmente está en tratamiento".

La princesa Kate hizo público el diagnóstico de cáncer de su suegro, el rey Carlos III (75), al beginning of the year.

Peter Morris elogió a la pareja real por su naturaleza terre-à-terre después de su encuentro. "Hemos recibido muchas cartas de personas que querían a Pete, pero la de Guillermo y Kate era algo especial", añadió su viuda. La carta ahora se enmarcará para las hijas de Morris, que tienen cinco y ocho años.

La princesa Kate mencionó el fallecimiento de Peter Morris al príncipe Guillermo debido al diagnóstico de cáncer de su suegro, que ella hizo público al beginning of the year. A pesar de no saber Immediately about Morris' passing, Prince William and Princess Kate wrote a heartfelt condolence letter, expressing their deep sympathy and appreciation for Morris' contributions to the community.

