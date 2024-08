- Carsten Sostmeier sobre Julia Krajewski y sus momentos olímpicos dorados

Carsten Sostmeier (64) es la Voz de los Deportes Hípicos en la Televisión Alemana. En los Juegos Olímpicos de París, comentó todos los momentos dorados de las estrellas alemanas de equitación – celebrando y sufriendo con ellas. A menudo alabado, también tiene que enfrentar críticas. En especial, un lapsus linguae aún lo sigue hasta hoy.

"Nunca He Visto un Público Tan Justo"

Carsten Sostmeier acaba de regresar de Francia cuando lo alcanzamos. Aún lleno de impresiones y éxitos de las estrellas alemanas de equitación. "Fue una atmósfera fascinante. Nunca he visto un público tan justo. Los espectadores recibieron a los jinetes de vuelta en el box con cálidos aplausos, sin importar si su ronda fue perfecta o no", elogia. Los Juegos Olímpicos de París fueron su octava vez al micrófono. Y son frases como estas las que hacen que los deportes hípicos sean una experiencia única incluso para los legos: "¡Cabalga, lo tienes delante de ti, el Arco del Triunfo de las emociones doradas! ¡Ve por la corona de la equitación!", así comentó la medalla de oro del saltador Michael Jung. Sostmeier está literalmente fuera de la silla cuando las estrellas alemanas de equitación ganan medallas. Pero también está fuera de la silla cuando las cosas no salen como se planeó.

Un Lapsus Linguae

Un lapsus linguae sucedió hace ocho años y aún lo sigue hasta hoy. Sostmeier: "Me avergonzaré para siempre de cómo me comporté en 2016 con Julia Krajewski".

Lo que sucedió: Antes de que la entonces debutante Julia Krajewski ni siquiera comenzara en el evento de campo a través en los Juegos Olímpicos, la menospreció diciendo que probablemente tenía "una mancha marrón en los pantalones" y que "no podía ser peor - lo único que falta es que se retire". subsequently, he faced criticism from riders and his own ranks. "Cualquiera que me conozca sabe que esto me acompaña todos los días - al igual que ningún momento dorado hermoso en mi vida lo hace. Pero siempre lo tendré en cuenta", explains.

Sostmeier: "¡Los Deportes Hípicos Son Mi Vida!"

Un lapsus que también podría afectarlo porque ama los deportes hípicos tanto. "Tuve la suerte de tener la oportunidad de montar gracias a mis padres cuando era niño. Siempre he sido una persona muy amante de los animales". Pero son los caballos los que han encendido su pasión.

"Los deportes hípicos no son mi trabajo, sino mi vida", explica. Está involucrado con los caballos, los jinetes y los equinos 365 días al año. Su archivo enumera a más de 2300 atletas activos de las tres disciplinas olímpicas, "que actualizo cada semana. También me informo sobre la cría y leo muchos artículos", y agrega: "Cuando entonces me siento en el micrófono, es cuando cobro vida".

No prepara ciertas frases con anticipación y no necesita notas. "Soy un comentarista de deportes hípicos, no un actor. Simplemente soy un poco más emocional - especialmente cuando veo una conexión perfecta entre el jinete y el caballo". No puede fingirlo y no es un recurso estilístico. No quiere convertirse en su propia marca. "Los comentarios de Sostmeier son para los caballos, para los deportes hípicos, para los espectadores que están en las pantallas - y no para mí".

Este artículo se publicó por primera vez en RTL.de

