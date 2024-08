- Carretera 27 temporalmente cerrada debido a las protestas - Observaciones judiciales desfavorables

Durante una protesta ecológica, las autoridades cerraron temporalmente la autopista A27 entre la salida de Bremen y la salida de Achim Nord durante casi una hora. Según los informes policiales, aproximadamente cinco kilómetros de carretera en la salida de Bremen fueron afectados. Los activistas descendieron de un puente sobre la A27 al mediodía y colgaron varios carteles. Según un portavoz policial, seis personas estaban en el puente.

El cierre provocó importantes perturbaciones del tráfico y, en palabras de un portavoz policial, un atasco de seis kilómetros. En la parte trasera de este atasco, en dirección a Bremen, hubo un accidente que involucró a tres vehículos, uno de los cuales volcó. Cuatro personas sufrieron heridas leves, según mencionó más tarde el portavoz policial. Luego, la A27 se cerró temporalmente entre Achim Ost y Langwedel para las operaciones de recuperación y limpieza.

Las opiniones judiciales sobre los cierres de autopistas difieren

Surrieron batallas legales en torno a la acción de protesta. Inicialmente, los activistas planeaban descender del puente con tráfico en curso, pero la ciudad de Achim lo prohibió debido a preocupaciones de seguridad, permitiendo en su lugar una demostración en el puente. Los activistas llevaron su caso al Tribunal Administrativo de Stade, que ordenó el cierre de la autopista durante una hora para el evento. Más tarde, la ciudad ganó un recurso en el Tribunal Administrativo Superior de Baja Sajonia (OVG) para reducir la acción a media hora.

Más tarde, en un comunicado, el OVG destacó que no respaldaba la perspectiva del tribunal de Stade. "Para equilibrar los derechos fundamentales afectados, no era necesario ordenar el cierre completo de la A27", dijo el OVG. El cierre supuso importantes riesgos para los usuarios de la carretera y los residentes, que superaban el derecho a la libertad de reunión. Sin embargo, el recurso de la ciudad solo se centró en la reducción, por lo que el panel estaba vinculado por la aplicación específica.

La acción sePrompted by impending judgment

Los activistas afirmaron que la acción actual era en respuesta a una próxima sentencia en un juicio relacionado con una acción similar en la A27 durante la conferencia de ministros de transporte de 2021. Se espera una sentencia en el tribunal local de Achim. "Con motivo de la próxima fecha del juicio, pretendemos demostrar que tales acciones son cruciales y legítimas", dijo un participante en un comunicado.

"It's the damaging daily car traffic that kills and harms numerous people and animals," the statement continued. "Fewer vehicles mean less noise, cleaner air, and more living space for people. We're fighting for a world where life holds more value than growth, speed, and profit through such actions."

Police union strongly condemns the court decision

The Bremen branch of the German Police Union (DPolG) strongly criticized the court decision. "An artificial traffic jam on the federal highway, even with a speed limit, is always a grave risk," said the state chairman, Bernard Soika. The police witness accidents at traffic jams almost daily, many of which are fatal. "Regarding this freedom of assembly, I consider it thoroughly reckless to prioritize it over the safety and lives of others," Soika criticized.

The trade union leader cautioned against triggering numerous such traffic jams in the future and thereby endangering lives. Not only travelers, but also police officers, are particularly at risk during accident investigations and scene securing. From the union's perspective, such an action should have been moved to the city.

In relation to the upcoming verdict at the Achim local court, an activist stated, "On the occasion of the next court date, we aim to demonstrate that such actions are crucial and legitimate." Later, speaking about the court decision that allowed a one-hour highway closure, Bernard Soika, the state chairman of the German Police Union (DPolG), strongly criticized, "Regarding this freedom of assembly, I consider it thoroughly reckless to prioritize it over the safety and lives of others."

