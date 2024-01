Caroline Wozniacki sigue con su racha triunfal y se impone a Petra Kvitová en el US Open

La ex número 1 del mundo se impuso el miércoles a Petra Kvitová, 11ª cabeza de serie, en sets corridos, por 7-5 y 7-6, en la que fue su primera victoria sobre una jugadora del Top-20 en casi cinco años.

Wozniacki estuvo alejada del tenis de competición durante más de tres años antes de volver a la acción hace menos de un mes.

La estrella danesa tuvo dos hijos durante su pausa, pero siempre se mantuvo cerca del deporte, jugando en torneos de dobles de leyenda y trabajando como analista de televisión.

En junio de este año anunció su intención de regresar, y desde entonces no ha vuelto a mirar atrás.

En Flushing Meadows no tuvo problemas en su partido de primera ronda y volvió a brillar contra Kvitová, dos veces campeona de Grand Slam.

Tras la victoria, se pudo ver a una abrumada Wozniacki encorvada en su silla, enjugándose las lágrimas de alegría mientras continuaba la carrera de cuento de hadas en Nueva York.

"Obviamente, sabía que tenía posibilidades de ganar, y creo en mí misma. Al mismo tiempo, es obvio que ella ha tenido un gran año", dijo Wozniacki tras el partido, según la WTA.

"Es la 11 del mundo, le encanta jugar en pista dura. Sabía que iba a ser muy duro y tenía que jugar mi mejor tenis".

Más tarde declaró a los periodistas: "Estoy encantada de tener la oportunidad de jugar en el estadio Arthur Ashe. Hace tres años, si me hubieran preguntado, no pensaba que fuera a volver a jugar en una de esas pistas en el US Open, especialmente en una sesión nocturna".

"Es increíble estar ahí y ganar un partido así".

Wozniacki ganó 30 títulos individuales, incluido el Abierto de Australia 2018, antes de retirarse inicialmente en 2020.

Su última victoria sobre una jugadora Top-20 fue contra Kvitová de nuevo, allá por 2018.

Wozniacki, de 33 años, que fue subcampeona del US Open en 2009 y 2014, se enfrentará ahora a la estadounidense Jennifer Brady en la siguiente ronda.

