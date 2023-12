Lo más destacado

Carmen Jordá: Las mujeres tienen un "problema físico" con la Fórmula 1

La ex piloto de desarrollo de F1 dice que la Fórmula E podría ser mejor para las mujeres

Los comentarios de Carmen Jorda suscitan las críticas de Jenson Button

Jorda forma parte de la Comisión de Mujeres en el Automovilismo de la FIA

La española, que forma parte de la Comisión de Mujeres en el Automovilismo de la FIA, sugirió que las pilotos femeninas lo tendrían más fácil en la Fórmula E, la principal serie de carreras totalmente eléctricas del mundo.

Tras ponerse al volante de un Fórmula E para una demostración previa a la carrera del pasado fin de semana en México, los periodistas preguntaron a Jorda si el coche era más fácil de conducir para las mujeres.

"Creo que sí", respondió.

Jorda prosiguió: "Es un coche menos físico que el de Fórmula 1, debido a la carga aerodinámica y a la dirección asistida. Así que seguro que sí. El reto que tenemos las mujeres en la Fórmula 2 y la Fórmula 1 es una cuestión física y creo que en la Fórmula E no lo tendremos".

"No me corresponde a mí decidir qué es bueno para las mujeres o no en este deporte. Pero en mi experiencia puedo decir que la Fórmula Uno - no todos los otros campeonatos, karting, Fórmula Tres, GT, creo que las mujeres son capaces de buenos resultados en todas esas series - en la Fórmula Uno y Fórmula Dos hay una barrera que es una cuestión física.

"Creo que hay un gran problema para las mujeres y por eso no hay ninguna en esos campeonatos".

Sin embargo, los comentarios de Jorda suscitaron críticas de gente como el campeón del mundo de 2009, Jenson Button, quien argumentó en Twitter que no estaba ayudando a las "pilotos femeninas adecuadas" con sus comentarios y citó a la destacada piloto de Nascar Danica Patrick como ejemplo.

La respuesta de Button suscitó los elogios de la piloto británica de IndyCar Pippa Mann y Leena Gade -una ingeniera representante en la Comisión- también expresó su desaprobación por las opiniones de Jorda.

"Tienes derecho a opinar y lo respeto", tuiteó. "Pero no utilice el nombre de la Comisión para justificarlas cuando contradice el mensaje y el trabajo que estamos haciendo. Las mujeres queremos vencer y ser las mejores en igualdad de condiciones. No por el camino más fácil".

Mann se mostró decepcionada por el hecho de que Jorda fuera nombrada miembro de la Comisión en primer lugar, ya que la española había respaldado las peticiones de un campeonato sólo para mujeres.

La CNN ha solicitado una entrevista con Jorda, pero aún no hemos recibido respuesta.

La italiana Lella Lombardi fue la última mujer en participar en una carrera de F1 en 1976, pero ¿podría Tatiana Calderón alinearse en la parrilla algún día?

El martes se anunció que la colombiana sería piloto de pruebas de Sauber la próxima temporada.

"Tatiana es una persona muy trabajadora, que ha impresionado al equipo por su concentración y dedicación", dijo el director del equipo Sauber, Fred Vasseur, en la página web oficial de la F1.

"Ha progresado mucho como piloto, desarrollando continuamente sus capacidades mentales y físicas en los últimos años".

