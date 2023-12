Carlos Sainz logra su primera victoria en el GP de Gran Bretaña y Zhou Guanyu sobrevive a un dramático accidente

La carrera tuvo que reanudarse después de que el coche de Zhou volcara y se estrellara contra una valla tras ser embestido poco después de la salida.

Esto provocó un largo retraso, pero el piloto fue finalmente declarado apto tras ser evaluado en el centro médico.

Tras la reanudación de la carrera, los pilotos de Red Bull Max Verstappen y Sergio Pérez sufrieron daños en sus coches y cayeron en la jerarquía, lo que permitió a Sainz y Charles Leclerc de Ferrari establecer una fuerte ventaja.

Pero un coche de seguridad a 10 vueltas del final permitió a Pérez volver a ponerse en contacto y tanto él como Lewis Hamilton adelantaron a Leclerc en un emocionante final de carrera para asegurarse el segundo y el tercer puesto respectivamente.

Sainz, que también había adelantado a su compañero de equipo tras la salida del coche de seguridad, no pudo contener la emoción tras cruzar la meta en primer lugar.

"No sé qué decir, ha sido increíble", dijo un emocionado Sainz tras la carrera. "Ha sido un día muy especial que no olvidaré.

"No ha sido fácil, he luchado bastante con el equilibrio [...] pero incluso con todo eso he seguido creyendo".

Horrorosa caída

La carrera se presentaba muy emocionante, con una plétora de estrellas mundiales ocupando la parrilla antes de la salida.

Sin embargo, al poco de empezar la carrera, la emoción se convirtió en nerviosismo después de que una aparatosa colisión detuviera la carrera en la primera vuelta.

Las imágenes mostraron cómo el Alfa Romeo de Zhou volcaba por los aires en un dramático incidente en el que también se vieron implicados George Russell y Pierre Gasly.

El coche de Zhou patinó sobre la pista y luego volcó sobre la barrera de neumáticos antes de estrellarse contra la valla.

Durante la nerviosa espera de noticias, los médicos atendieron al piloto chino, que finalmente fue trasladado en camilla a una ambulancia tras evitar lesiones graves.

"Estoy bien, todo despejado. Halo me ha salvado hoy. Gracias a todos por vuestros amables mensajes", tuiteó Zhou tras el accidente.

El piloto de Williams Racing Alex Albon, que se vio implicado en otro accidente como consecuencia del incidente, fue trasladado al Hospital de Coventry para someterse a controles preventivos.

Después de una larga espera, la carrera comenzó de nuevo con una salida parada en las posiciones originales de la parrilla - eso fue a pesar de que Verstappen adelantó a Sainz durante la primera salida y Hamilton saltó inicialmente de quinto a tercero.

La reanudación fue limpia pero no exenta de dramatismo. Los coches de Ferrari y Red Bull lucharon entre sí por las cuatro primeras posiciones, con Pérez sufriendo daños en su coche y retrocediendo en el campo después de una parada en boxes forzada.

Sainz lo hizo bien al principio para contener a Verstappen, pero el piloto de Red Bull pronto le adelantó y se puso en cabeza.

Sin embargo, no fue por mucho tiempo después de que el vigente campeón de F1 pareciera tener un pinchazo y sufriera daños en la parte trasera del coche.

Tras una parada en boxes y con su rendimiento mermado, su carrera se dio por concluida para regocijo de algunos de los presentes en Silverstone que habían abucheado al piloto durante el fin de semana.

Cuando parecía que los dos Ferrari se adelantarían, el coche de seguridad volvió a agrupar a los pilotos, lo que permitió a Pérez y Hamilton luchar por el podio.

Sainz espera conseguir su primera victoria en este deporte la semana que viene en Austria.

Fuente: edition.cnn.com