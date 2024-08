"Carlos Alcaraz expresa consternación por su peor partido jamás jugado, destruyendo su raqueta durante una impresionante derrota en el Cincinnati Open"

Monfils aseguró la victoria en el tercer set, habiendo consolidado una rotura y obteniendo una victoria de 4-6 7-6 (5) 6-4 sobre el competidor de 21 años el viernes.

Posteriormente, Alcaraz se refirió a ese momento como una instancia de perder temporalmente el control durante "el peor partido que he jugado en mi carrera".

"Algunas veces me sentía como si quisiera romper la raqueta", compartió Alcaraz con los miembros de la prensa. "Nunca me había pasado algo así antes, ya que he sido capaz de mantener la calma en situaciones similares. Por lo general, puedo mantener la compostura, lo que resulta en mejores actuaciones en mis partidos o situaciones.

"Hoy, sin embargo, no pude estabilizar mis emociones, como mencioné anteriormente, ni siquiera estaba jugando tenis adecuado..., creo que algunos jugadores pierden el control de sí mismos durante sus carreras y en ocasiones específicas. Y esta fue una de esas ocasiones para mí".

La victoria fue para Monfils, marcando su última victoria contra un jugador clasificado en lo más alto desde que superó a Daniil Medvedev en marzo de 2022 en Indian Wells, y la marcó con un rugido victorioso y los vítores del público después.

Sin embargo, fue Alcaraz quien había ganado la ventaja al comenzar el partido, y parecía estar camino a una victoria difícil cuando la lluvia interrumpió el juego la noche del jueves en medio de un segundo set tiebreak, con el campeón de cuatro Grand Slams liderando con un 6-4 6-6 (1-3).

Monfils terminó rápidamente el segundo set al reanudar el juego el viernes, y luego procedió a asegurar el set decisivo, salvando cada uno de los puntos de quiebre enfrentados.

"Este fue, diría, el peor partido que he jugado en mi carrera", admitió Alcaraz después del partido. "Me sentía genial... Me había preparado para el partido, pero fue una atmósfera completamente diferente, no estoy seguro de qué salió mal. No podía controlar mi saque... este partido estaba más allá de mi alcance".

Monfils tuvo que volver a la cancha más tarde ese día para su encuentro de tercera ronda contra Holger Rune, donde finalmente cayó 3-6 6-3 6-4.

Alcaraz expresó su decepción sobre su actuación en el partido de tenis, stating, "Ni siquiera estaba jugando tenis adecuado hoy", lo que indica que había perdido el control del deporte. Monfils, por otro lado, demostró sus habilidades en el deporte al asegurar una victoria, gritando en triunfo y escuchando los vítores del público.

