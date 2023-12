Carli Lloyd: la gran estrella de la selección femenina de Estados Unidos se retira del fútbol

A lo largo de una ilustre carrera internacional que comenzó en 2005, Lloyd fue internacional en 312 ocasiones -el segundo récord de la historia de Estados Unidos y del mundo, sólo por detrás de Kristine Lilly (354)- y marcó 128 goles.

En un comunicado emitido por US Soccer, se anunció que Lloyd, de 39 años, cerrará su carrera internacional con cuatro partidos amistosos con la USWNT -dos en septiembre y dos en octubre-, que servirán como los últimos partidos de la jugadora de 39 años con la selección nacional.

También completará el resto de la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Femenino con el NJ/NY Gotham FC antes de colgar las botas.

"Cuando empecé con la selección en 2005, mis dos objetivos principales eran ser la futbolista más completa que pudiera ser y ayudar al equipo a ganar campeonatos". dijo Lloyd en un comunicado el lunes.

"Cada día que saltaba al campo, jugaba como si fuera mi último partido. Nunca quise dar nada por sentado, sobre todo sabiendo lo difícil que es llegar a la cima, pero aún más difícil mantenerse en la cima durante tanto tiempo."

Lloyd es una de las cuatro futbolistas internacionales que han jugado 300 o más partidos con su país.

En sus 312 convocatorias con cinco entrenadores diferentes, la USWNT tiene un récord global de 257-17-38, un porcentaje de victorias del 88%.

Lloyd defendió los colores de Estados Unidos en tres décadas diferentes, en cuatro Copas Mundiales y en cuatro Juegos Olímpicos.

Participó en 25 partidos de la Copa Mundial y 22 de los Juegos Olímpicos, superando a Lilly en el mayor número de encuentros disputados por una jugadora de la USWNT en campeonatos mundiales.

Lloyd ha ganado la Copa Mundial Femenina de la FIFA en dos ocasiones, además de colgarse dos medallas de oro olímpicas, la última de ellas de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 después de que la USWNT venciera a Australia.

Uno de sus mejores momentos se produjo en la final de la Copa Mundial de 2015, cuando marcó un triplete en la primera parte de la victoria por 5-2 de la USWNT sobre Japón. Más tarde ganaría el Balón de Oro a la mejor jugadora del torneo.

Mi trayectoria ha sido dura

Lloyd ha jugado partidos internacionales con más de 100 compañeras diferentes, a las que llama "básicamente familia a lo largo de los años".

"El número de días que pasamos juntos en la carretera es mayor que el tiempo que pasamos con nuestras propias familias y parejas", afirmó.

"Hemos podido compartir momentos increíbles dentro y fuera del campo, y también momentos desgarradores. Estoy agradecida por los altibajos, porque eso es lo que nos ha ayudado a crecer como personas, como jugadoras y como equipo".

"Siempre estaré agradecido por las amistades que he forjado por el camino y por el hecho de haber podido jugar y competir con los mejores jugadores del mundo".

Lloyd tenía ese extraño don de ser capaz de elevar su juego cuando realmente importaba, marcando en los tres partidos por las medallas de los Juegos Olímpicos en los que participó.

Anotó los goles de la victoria en los partidos por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012, y marcó dos goles contra Australia en su último partido olímpico a principios de este mes.

Los 128 goles que ha marcado en su carrera ocupan el cuarto lugar en la historia de Estados Unidos y el quinto en la historia del fútbol mundial.

"A través de todos los goles, los trofeos, las medallas y los campeonatos ganados, de lo que estoy más orgullosa es de haber sido capaz de seguir siendo yo misma", dijo Lloyd.

Mi trayectoria ha sido dura, pero puedo decir sinceramente que me he mantenido fiel a mí mismo, a mis compañeros de equipo, a mis entrenadores, a los medios de comunicación y a los aficionados a lo largo de toda mi carrera, y eso es de lo que más orgulloso me siento".

"Todo el mundo ve los momentos de gloria, pero yo he valorado el trabajo entre bastidores y la adversidad que he tenido que superar para llegar a esos momentos gloriosos".

Visita CNN.com/sport para ver más noticias, reportajes y vídeos

Lloyd ha sido nombrada dos veces Jugadora del Año de US Soccer y dos veces Jugadora del Año de la FIFA.

El actual seleccionador de la USWNT, Vlatko Andonovski, calificó a Lloyd de "auténtica leyenda".

"Su carrera fue única, y su éxito sobre el terreno de juego es algo a lo que todas las jugadoras actuales y futuras de la selección nacional deberían aspirar. La forma en que afrontó su entrenamiento diario y su carrera como profesional es realmente impresionante, y ha sido un honor para mí entrenarla."

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com