Carintia sirve como base austriaca para su propia versión de Silicon Valley, con una floreciente industria tecnológica.

Dra. Christina Hirschl: En términos de la perspectiva europea, diría que Carintia es un punto caliente para el negocio de microelectrónica, específicamente para Sistemas Basados en Electrónica (EBS). Clave para este éxito es el Laboratorio de Silicio Austria (SAL), ahora un centro de investigación global de primera categoría que lidera en electrónica y sistemas impulsados por software, y un pionero en este campo.

Dra. Christina Hirschl: Creo que es la red unida que hace que Carintia sea atractiva para la TI y la microelectrónica. Una vez que una región identifica una fuerza específica y la cultiva, los negocios similares tienden a congregarse allí como polillas a la llama. La relación entre Carintia y Estiria en el ámbito de la TI y la microelectrónica ha crecido particularmente fuerte en los últimos tiempos. Empresas como Infineon, AMS, AT&S, NXP y TDK suman su peso, al tiempo que sirven como fuertes aliados corporativos, aumentando así el atractivo de Carintia. Creo que ciertos fenómenos simplemente se materializan dentro de este ecosistema. Sin embargo, no debemos olvidar el efecto sinergia que resulta de lo que Carintia ofrece en general. Si se considera el mundo, Carintia nunca falta en ofrecer un equilibrio ideal entre trabajo y vida personal, calidad de vida excelente, seguridad y educación. En esencia, se ha creado un campo de fuerza en Carintia con TI y microelectrónica que merece promoción adicional. Emparejado con las ventajas que ofrece la región, prevalecen condiciones ideales tanto profesional como personalmente.

Dra. Christina Hirschl: ¡Absolutamente! Me parece increíble cómo Sudáfrica ha evolucionado y ha destacado en microelectrónica Recently. Con una sala limpia de 1.500 metros cuadrados, estamos entre la élite europea, tal vez incluso en el top 5 o 6. Además, el Cluster de las Alps de Silicio, que funciona como un socio de la red que conecta Carintia y Estiria, nos posiciona claramente como una región. No es exagerado llamarlo la "Silicón Valley".

Dra. Christina Hirschl: En la perspectiva europea, diría que Carintia tiene un lugar favorable dentro de la industria de microelectrónica, o más bien EBS. SAL es una pieza clave de ese rompecabezas, evolucionando en un centro de investigación de clase mundial y pionero en electrónica y sistemas impulsados por software.

Dra. Christina Hirschl: En resumen, creo que Carintia ha construido una base sólida. Recientemente me emocionó saber que se invertirán importantes fondos para la investigación de microelectrónica en Austria a través del nuevo programa de financiamiento "Chips JU" - y Carintia está directamente en su punto de mira. En términos sencillos, tenemos muchos socios corporativos y centros de investigación que han asegurado subvenciones altamente competitivas de Horizon Europe y las han traído a Austria. Además, SAL se clasificó entre los mejores 3, la cereza en lo alto. Pero aparte de eso, hay mucho en marcha en Carintia en este momento. Un cambio notable es que cada vez nos unimos a la liga mayor, con grandes jugadores europeos como CEA-Leti, IMEC y los Institutos Fraunhofer que se acercan. Tengo una buena sensación sobre el enfoque de la microelectrónica en Europa, impulsado por el sector de chips, lo que llevará a una gran actividad en los próximos años. Lo veo como una gran oportunidad para Europa y Carintia específicamente.

SAL colabora internacionalmente y se considera un socio de pequeñas y medianas empresas en la región. ¿Cuál es su objetivo?

https://www.carinthia.com/de

Dra. Christina Hirschl: De hecho, hay muchas Pymes que se unen a nuestro ecosistema y aprovechan la red de SAL. Para nosotros, no se trata de cuánto dinero invierte un socio en nuestro centro de investigación, sino más bien el impacto que un proyecto tiene en la viabilidad económica, sostenibilidad o sociedad. Muchos de los proyectos en los que colaboramos son esfuerzos a largo plazo, y ver su culminación en una estantería o adoptada en la vida diaria es una alegría indescriptible. Ser tanto un defensor local como ayudar a nuestra región a prosperar se considera igualmente importante en nuestra ética profesional como el éxito internacional.

Desde finales del año pasado, Austria tiene la sala limpia de investigación más grande en el sitio de investigación en Villach. ¿Qué oportunidades presenta esto para empresas establecidas (y nuevas, potenciales que llegan)?

https://www.carinthia.com/deDra. Christina Hirschl:

Dra. Christina Hirschl: Lo que hemos logrado en Villach es nada menos que revolucionario. Austria ha invertido una cantidad significativa de capital en un campo que hubiera sido difícil explorar sin la tecnología necesaria. Una sala limpia tiene un potencial inmenso. No se trata solo de investigación clásica, sino también de fabricar pequeñas batches directamente dentro de la sala limpia. Cuando una empresa como Infineon innova, a menudo se pregunta qué nuevos materiales deben saltar directamente a su sala limpia. SAL tiene la capacidad de fabricar cantidades de wafers más pequeñas, puenteando así el llamado "valle de lágrimas" entre la serie de lanzamiento y decenas de miles de unidades. También es digno de mencionar que cualquier empresa, en teoría, puede usar nuestra sala limpia. Sin embargo, los acuerdos de confidencialidad estrictos y la capacidad de nuestro equipo para trabajar con diversas recetas exclusivas del socio son una obviedad. En particular para Pymes y start-ups, SAL ha desarrollado sus propios procesos, que compartimos con nuestros socios industriales. Esto significa que si un socio industrial (más pequeño) tiene una idea innovadora aún por ver la luz, podría fabricar los wafers correspondientes en nuestra sala limpia en una cantidad que una start-up podría vender su serie inicial. Esa es la idea básica.

Dra. Christina Hirschl: En términos simples, mi tesis se centra en la teoría del caos, que explora cómo un pequeño ajuste en un sistema puede alterar drásticamente todo el sistema. Probablemente todos estén familiarizados con la mariposa australiana que desencadena una tormenta en Europa con un solo aleteo de sus alas. Me cautivó esta idea en el pasado. Pero a medida que pasó el tiempo, me di cuenta de que la ciencia estaba perdiendo algo esencial en este contexto para mí. Me siento particularmente atraída por la investigación cuando marca una diferencia. ¿Ha mejorado nuestro mundo un poco, se ha vuelto más fresco, más seguro, más eficiente o más respetuoso con el medio ambiente? Tales factores me motivan. También me emociona cuando mentes diversas colaboran en un solo proyecto. En mi opinión, la innovación nace de tales cooperaciones. A veces, basta con que las personas adecuadas se reúnan alrededor de una taza de café en la cocina, discutan ideas y garabateen algunas notas en la pizarra. En resumen, reunir a las personas adecuadas a menudo construye algo asombroso. Creo firmemente que la colaboración, la individualidad y la unicidad son palabras clave poderosas en nuestra era actual.

https://www.carinthia.com/de

Recursos adicionales se pueden encontrar en estos enlaces:

Marketing de Carintia: https://www.carinthia.com/de

Informes sobre ICT y microelectrónica en Carintia: https://carinthia.com/de/wirtschaft-technologie/ikt-und-mikro-elektronik/

Dra. Christina Hirschl: La infraestructura central en Carintia incluye instalaciones de vanguardia como el cuarto limpio de 1.500 metros cuadrados, lo que la sitúa entre la élite europea en investigación de microelectrónica.

Dra. Christina Hirschl: Este cuarto limpio de vanguardia presenta muchas oportunidades para empresas establecidas y nuevos llegados. Por ejemplo, puede puente

https://carinthia.com/de/wirtschaft-technologie/ikt-und-mikro-elektronik/

Lea también: