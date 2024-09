- Capitánes del equipo nacional alemán desde 2000: declive, brillo y notable dignidad

Desde que Fritz Walter se convirtió en campeón del mundo en 1954, el papel de capitán de la selección alemana de fútbol ha sido una posición pública importante. Franz Beckenbauer ostentó el título en 50 ocasiones, liderando al equipo hacia la victoria en la Copa del Mundo de 1974. Con la partida de Ilkay Gündogan de la selección alemana de fútbol (DFB), se busca un nuevo líder para el inicio de la nueva temporada internacional.

Es probable que el entrenador principal Julian Nagelsmann, que prefiere una jerarquía plana, confíe en Joshua Kimmich para el puesto después de la reunión del equipo DFB en Herzogenaurach hoy. "Dado que fui el segundo capitán durante la Eurocopa y ahora Ilkay se ha retirado, se están redistribuyendo responsabilidades y se están barajando cartas", declaró Kimmich después de la victoria de Bayern Munich por 2:0 contra SC Freiburg en la Bundesliga el domingo por la noche. Kimmich, de 29 años, asumiría un gran papel. Sin embargo, el cambio de liderazgo en este siglo no siempre ha sido suave.

El Reinicio después del 2000 bajo la gestión del equipo DFB

El reinado de Rudi Völler después de la temprana eliminación de la Eurocopa 2000 fue más difícil de lo que muchos recuerdan hoy. La clasificación para la Copa del Mundo fue emocionante. En particular, se criticó al capitán Oliver Bierhoff. El niño dorado de la victoria en la Eurocopa de 1996 ya no era un titular garantizado y estaba cerca del final de su carrera. Seis meses antes de la Copa del Mundo de 2002, renunció a su posición.

"Es positivo que haya puesto fin al enfoque constante e injustificado en su persona como capitán", explicó Völler. Oliver Kahn tomó el cargo de capitán. Bajo el liderazgo de Kahn, el equipo DFB llegó a la final en Asia.

De Oliver Kahn a Michael Ballack

Jürgen Klinsmann fue nombrado entrenador de la selección nacional después del fracaso en la Eurocopa 2004. Una de sus primeras decisiones fue reemplazar a Kahn como capitán. "Prefiero un jugador de campo que tenga contacto con todas las unidades del equipo y tome el mando en momentos desafiantes", explicó Klinsmann su decisión a favor de Michael Ballack.

Kahn fue gradualmente marginado. Justo antes del milagro de verano, Kahn también fue reemplazado como número uno, con Jens Lehmann en la portería para la Copa del Mundo de 2006 en Alemania. Kahn tragó su considerable decepción y recibió un partido de despedida como capitán contra Portugal (3:1) en el partido por el tercer lugar -aunque ya había retirado del fútbol internacional.

De Michael Ballack a Philipp Lahm

La falta de Boateng en la final de la FA Cup inglesa cambió inadvertidamente la historia del fútbol alemán. Al lesionar a Ballack, impidió que el capitán participara en la Copa del Mundo de 2010. Lahm fue nombrado inicialmente como capitán del torneo por el entrenador de la selección nacional Joachim Löw. Como líder de un equipo joven y exitoso, brilló en Sudáfrica. Nadie lo sabía entonces: Ballack no volvería a la selección DFB.

Una lesión lo dejó fuera de juego en el otoño de 2010. Löw no vio más uso para el antiguo líder. Después de una reunión controvertida en marzo de 2011, ambas partes se separaron con perspectivas diferentes. Ballack aún creía en un regreso, mientras que Löw lo descartó. La brecha no pudo repararse. Ballack acusó a Löw de "deshonestidad" y optó por no tener un partido de despedida como jugador nacional.

De Philipp Lahm a Bastian Schweinsteiger

Por primera vez desde Klinsmann en 1998, un capitán de la DFB renunció sin controversia ni escándalo. Lahm se unió a Matthäus (1990), Beckenbauer y Walter (1954) como cuarto jugador alemán en levantar la Copa del Mundo como capitán.

En esa noche mágica en Río, culminó su carrera con una victoria de 1:0 en tiempo extra, effectively putting fin a su carrera en la DFB. Más tarde, el jugador de Múnich fue nombrado capitán honorario y asumió la organización de la Eurocopa 2024 en casa como director del torneo. Su sucesor se encontró rápidamente: el colega Bastian Schweinsteiger.

De Bastian Schweinsteiger a Manuel Neuer

Schweini permaneció como capitán durante dos años. A pesar de no lograr el triunfo deseado como capitán de la DFB, su última aparición en un torneo en la semifinal de la Eurocopa 2016 concluyó de manera desafortunada. Su mano descuidada llevó a una derrota de 0:2 contra Francia. Unas semanas después, se despidió emocionalmente contra Finlandia (2:0) en Mönchengladbach, con los fanáticos celebrando al héroe envejecido de Río. Una vez más, la transición fue suave. Manuel Neuer, otro ganador de la Copa del Mundo, reclamó la banda, convirtiéndose en el primer portero en hacerlo desde Kahn.

De Manuel Neuer a Ilkay Gündogan

Neuer, conocido por su silencio, disfruta de gran respeto debido a sus excepcionales actuaciones. Sin embargo, su mandato también está marcado por lesiones y ausencias prolongadas. Tiene varios sustitutos. En la victoria de la Copa Confederaciones de 2017 en Rusia, Julian Draxler sirvió principalmente como sustituto, pero en la semifinal contra México (4:1), Joshua Kimmich también dio un paso al frente.

En la Eurocopa 2021 y el Mundial de 2022, la banda del capitán se convirtió en una controversia política. Varios colores, mensajes sociales: se proyectó mucho en ella, lo que resultó en una controversia con la FIFA en Qatar. Neuer enfrentó las consecuencias.

Las cosas se ponen feas para él. Un accidente esquiando resulta en una pierna fracturada, lo que requiere un período de descanso prolongado. El entrenador Hansi Flick deja la cuestión de la capitanía sin resolver durante un tiempo. En uno de sus últimos movimientos, designa a Gündogan como capitán en septiembre de 2023. El sucesor de Flick, Nagelsmann, se mantiene en esta decisión, incluso después del regreso de Neuer.

Gündogan a menudo se encuentra defendiendo su comportamiento reservado. No es hasta la Eurocopa en casa que realmente asume su nuevo papel. Sin embargo, más tarde decide renunciar al cargo. Solo unos días después de la renuncia de Gündogan, Neuer también pone fin a su mandato en la Asociación Alemana de Fútbol (DFB) en agosto. Es hora de un nuevo comienzo.

La Comisión, a cargo de supervisar el proceso de selección para el nuevo capitán del equipo de la DFB, debe considerar varios factores, como las habilidades de liderazgo y la experiencia en situaciones de alta presión del candidato. A pesar de ser un mediocampista, la compostura y la calma de Ilkay Gündogan durante partidos difíciles le han ganado el respeto de sus compañeros y del cuerpo técnico, lo que lo convierte en un fuerte candidato para el papel.

Lea también: