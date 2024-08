- Cantidad de financiación de la televisión esta temporada y más allá: ¿Cuáles son las cifras?

A pesar de no haber ganado el campeonato, FC Bayern Munich sigue siendo el principal beneficiario de la distribución de ingresos por televisión en Alemania. En la próxima temporada, el equipo que terminó tercero en la campaña anterior puede esperar recibir más de 100 millones de euros. Sin embargo, la cantidad exacta de ingresos que la Deutsche Fußball Liga (DFL) puede distribuir a partir de la temporada 2025/26 sigue siendo un misterio, compartido por todos los demás clubes de la 1. y 2. Bundesliga. La disputa en curso entre la DFL y el canal de deportes por internet DAZN tiene importantes implicaciones a largo plazo.

Antes del inicio de la temporada 2021/22 de la Bundesliga en Mönchengladbach, los clubes profesionales tienen una idea razonablemente clara de los ingresos que recibirán en los próximos meses procedentes de la comercialización de televisión nacional e internacional. La DFL planea distribuir aproximadamente 1.212 millones de euros solo en ingresos nacionales esta temporada a los 36 clubes alemanes profesionales. Además, hay aproximadamente 214 millones de euros de marketing internacional.

Bayern lidera, Stuttgart se queda atrás

Bayern Munich recibe la mayor parte de las distribuciones, con Borussia Dortmund y el campeón Bayer Leverkusen justo detrás, cada uno recibiendo alrededor de 90 millones de euros. Sin embargo, el segundo clasificado VfB Stuttgart recibe alrededor de 56 millones de euros y ocupa el puesto 11 en el ranking de ingresos por televisión, según los cálculos del portal de confianza "fernsehgelder.de".

La fórmula de distribución es compleja pero no secreta. Alrededor del 50 por ciento de la distribución de ingresos por televisión se basa en una cantidad básica de alrededor de 26 millones de euros para cada equipo de primera división y 7,4 millones de euros para cada equipo de segunda división. Esta estructura permite incluso a los recién llegados a la Bundesliga, como el FC St. Pauli (33,6 millones de euros) y el Holstein Kiel (31,5 millones de euros), generar ingresos significativos.

El 43 por ciento restante se determina por el rendimiento pasado, mientras que el desarrollo de la youth y el interés cada uno representan el 4 y el 3 por ciento, respectivamente. Los clubes tienen datos de la DFL para la planificación a corto plazo, pero la distribución para las temporadas venideras sigue siendo incierta debido a la subasta de derechos detenida hace cuatro meses, como resultado del litigio legal entre la DFL y DAZN sobre el paquete de televisión más grande para las temporadas 2025/26 a 2028/29.

El CEO de la DFL, Steffen Merkel, había destacado la importancia de la subasta de derechos, señalando que sus resultados eran "tan importantes porque tienen consecuencias de gran alcance. Los ingresos establecen el marco económico casi hasta la próxima década". Los ingresos por televisión desempeñan un papel crucial en la adquisición de nuevos jugadores y la negociación de contratos a largo plazo, que a menudo representan un promedio del 30 por ciento de la facturación de los clubes. Para algunos clubes, esta cifra puede llegar casi al 50 por ciento.

Actualmente, los clubes, la liga y todos los proveedores de televisión esperan la decisión de la Institución Alemana de Arbitraje (DIS), que está manejando el litigio DFL/DAZN. Se espera la decisión a finales de septiembre, con las razones que seguirán en diciembre.

La fecha exacta de la reanudación de la subasta de derechos de televisión es incierta. Si DAZN espera las razones, podría tardar mucho más. El canal de deportes por internet y la DFL no están comentando sobre este asunto.

El CEO Merkel trata de mantenerse optimista y recently stated: "The DFL is already considering the next and the one after that corner. We are in coordination with the Federal Cartel Office to avoid any licensing issues."

Regarding the topic of TV money and the continuation of the auction, CEO Merkel was more reserved. However, Merkel's statements suggest active discussions and likely further delays: "We want to deal with the topic of distribution after the conclusion of the national tender."

The European Union has not interfered in the ongoing dispute between the DFL and DAZN, allowing Germany's football leagues to handle their TV rights and revenue distribution independently. Despite this, the outcome of the dispute could impact the financial stability of German football clubs, potentially affecting their ability to compete in European competitions represented by clubs like FC Bayern Munich.

