Cánticos homófobos empañan la victoria del Liverpool ante el Norwich City en la Premier League

El centrocampista del Norwich City Billy Gilmour, que jugaba en el club recién ascendido cedido por el Chelsea, fue presuntamente objeto de cánticos homófobos por parte de algunos aficionados del Liverpool durante la victoria por 3-0 del equipo visitante en Carrow Road el sábado.

"Gran resultado hoy empañado por los cánticos homófobos de algunos de nuestros aficionados dirigidos al jugador cedido por el Chelsea Billy Gilmour", tuiteó Kop Outs, el grupo de aficionados LGBT+ del Liverpool.

"Si no puedes apoyar sin recurrir a tonterías intolerantes, no entiendes YNWA", concluía el tuit, en referencia al himno del club "You'll Never Walk Alone".

La cuenta de Twitter del Liverpool FC dijo que el cántico era "ofensivo e inapropiado, un mensaje que hemos comunicado repetidamente junto a Kop Outs."

"Instamos a los aficionados a recordar los valores inclusivos del club y a abstenerse de utilizarlo en el futuro".

'Acciones sin sentido'

Según George Starkey-Midha, que trabajó para la organización antidiscriminación Kick It Out, el insulto homófobo tiene su origen en la década de 1980 "y pretende ser un insulto para sugerir que todos los aficionados del Chelsea son gays."

Elgrupo oficial de aficionados LGBTQ+ & Friends del Chelsea, tuiteó que "seguirá trabajando con los clubes y las autoridades de todo el fútbol para garantizar que la homofobia, la bifobia y la transfobia sean expulsadas del fútbol".

Mientras tanto, más de 70.000 aficionados presenciaron el sábado la goleada del Manchester United al Leeds United (5-1), aunque la policía practicó seis detenciones en el transcurso de la jornada en la ciudad del norte de Inglaterra.

Cinco detenciones estaban relacionadas con delitos de orden público y una era sospechosa de un delito de drogas, según la Policía del Gran Manchester.

"Estos sospechosos permanecen bajo custodia en los calabozos del Gran Manchester para ser interrogados esta tarde", declaró el sábado el comisario jefe Stuart Ellison.

"Se ha empezado a trabajar inmediatamente, en colaboración con los agentes de investigación del fútbol del Manchester United y del Leeds United, para identificar a los autores de otros incidentes de desorden, de modo que podamos llevarlos ante la justicia por sus acciones desconsideradas", añadió Ellison.

Respetar a la gente que te rodea

La semana pasada, el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, afirmó que "hacer frente a la discriminación es una prioridad" para la organización y sus 20 clubes.

"Este año, tenemos tres cosas de las que hablar al comienzo de la temporada. Hemos introducido una prohibición en toda la liga, de modo que si te pillan, no sólo te expulsarán de tu propio club, sino también de todos los demás clubes de la Premier League", dijo Masters en una entrevista con Premier League Productions.

"En segundo lugar, con el regreso de los aficionados, estamos trabajando con los comisarios para ayudarles a resolver algunos de estos problemas, en caso de que surjan. Esperemos que no sea así.

"Y por último, estamos trabajando con grupos de aficionados, a través de nuestro Fondo de Aficionados, para ayudar a financiar la educación de los aficionados para que la gente pueda comprender plenamente el impacto del abuso discriminatorio en las personas".

El viernes, Masters también habló de su entusiasmo ante la perspectiva de estadios llenos de aficionados después de que los clubes de la máxima categoría del fútbol inglés lidiaran con el impacto de la pandemia durante el último año y medio.

"Marzo de 2020 fue la última vez que tuvimos una ronda completa de partidos con los estadios llenos, así que es un gran alivio para todos que podamos volver a abrir los tornos", declaró Masters en un comunicado.

"Más de 300.000 aficionados atravesarán los torniquetes este fin de semana en ambientes estridentes, pero también seguros".

"Estamos pidiendo a nuestros seguidores que sigan un nuevo código de conducta de los aficionados, que es el que todos hemos estado siguiendo en los últimos 18 meses, con sentido común sobre el uso de mascarillas en el interior, siguiendo la señalización, siendo higiénico y respetando a las personas que te rodean."

Más de tres cuartas partes de los adultos del Reino Unido han recibido ya dos dosis de la vacuna Covid-19, según informó el martes el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.

Public Health England ha afirmado que las vacunas son muy eficaces a la hora de prevenir hospitalizaciones y muertes, y que se calcula que se han evitado unas 60.000 muertes.

Fuente: edition.cnn.com