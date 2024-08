- Cantante en problemas con las autoridades españolas

Acceso denegado! Esto se aplica a todos, incluyendo a Katy Perry (39). La cantante estadounidense ahora podría tener que lidiar con las autoridades españolas, ya que supuestamente grabó parte de su nuevo video musical para "Lifetimes" en una reserva natural sin permiso. Según el periódico español "El País".

En su nuevo éxito de verano "Lifetimes", Katy Perry baila, entre otras cosas, en playas pintorescas. Recientemente, la cantante publicó en su cuenta oficial de Instagram algunas imágenes detrás de escena como parte del lanzamiento de la canción. El video musical ha sido visto más de 2,3 millones de veces en YouTube.

Sin permiso para el rodaje del video musical de Katy Perry

Según el informe, Perry grabó el video en Ibiza y Formentera. La canción transmite una atmósfera de vacaciones y buen humor - aparentemente no para las autoridades de las Islas Baleares. Se ha abierto una investigación para determinar si el rodaje podría haber causado daños ambientales en un área dunar protegida. En el video, Perry se ve en el sistema dunar de S'Espalmador - en un área acordonada.

Según el departamento de medio ambiente del gobierno de las Islas Baleares, no se obtuvo un permiso de rodaje de la empresa productora responsable. Sin embargo, esto no se considera un "delito contra el medio ambiente", sino más bien una infracción regulatoria, ya que el rodaje puede ser aprobado si se solicita.

