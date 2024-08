- Canción inédita que llegará en septiembre

El legendario cantante Udo Jürgens (1934-2014) cumpliría 90 años en 2024, y el aniversario de su muerte, justo antes de Navidad, también se marcará este año. Para conmemorar esto, pronto se lanzará una colección de 90 sencillos, incluyendo una pista anteriormente no lanzada como bonus.

La canción, titulada "Als ich fortging" (Cuando me fui), fue encontrada en la herencia de Jürgens como una mezcla rough, que él mismo compuso y grabó. El baterista Curt Cress (72), quien también tocó en el clásico de Jürgens "Ich war noch niemals in New York", ha fresco arreglado y producido "Als ich fortging".

Cress recuerda, "Udo siempre fue una experiencia, tanto en el estudio como en lo privado. Producir esta música para él fue a veces escalofriante y siempre una montaña rusa emocional".

Nuevo sencillo disponible el 20 de septiembre

"Als ich fortging" se lanzará como sencillo el 20 de septiembre, antes del álbum planeado "udo 90", que saldrá el 27 de septiembre. El álbum contendrá 90 otros sencillos lanzados en el mundo de habla alemana entre 1956 y 2014, seleccionados por los hijos de Jürgens, John (60) y Jenny (57). "udo 90" estará disponible en tres formatos: una caja de 90 sencillos en CD, un doble CD con 42 pistas seleccionadas y un doble LP con 23 sencillos, todos incluyendo la pista bonus "Als ich fortging".

Además, "Da Capo Udo Jürgens" se estrenará este otoño. El espectáculo presenta a la leyenda de la música en una pared de LED, acompañada por su orquesta original, dirigida por su colaborador de toda la vida Pepe Lienhard (78). Para obtener más información sobre la gira, visite "udojuergens.de".

