Canciller austriaco estima una suma financiera considerable para los esfuerzos de restauración

Respecto a los daños por inundaciones en Austria, el Canciller Karl Nehammer inicialmente destinó 300 millones de euros. Este dinero del fondo de desastres podría aumentar potencialmente, según sugirió el canciller austriaco. Las personas que hayan sufrido pérdidas de propiedad debido a este desastre natural pueden solicitar ayuda financiera de este fondo. El alcance de los daños causados por el período prolongado de lluvias intensas en el este de Austria sigue siendo incierto.

16:08: Rotura de Presa: Se Advierte a los Residentes para Evacuar InmediatamenteEn Paczkow, una ciudad en el suroeste de Polonia, el alcalde anunció la evacuación inmediata de los distritos de menor altitud debido a una breach en un reservorio. Artur Rolka, el alcalde, advirtió que la situación podría empeorar aún más en un mensaje en redes sociales. Pidió a los residentes que necesiten ser evacuados que se presenten y a aquellos whose homes and apartments had not yet been affected to leave and relocate to secure locations within the city. La evacuación obligatoria siguió después de que una solicitud voluntaria fuera desatendida, según informó la televisión polaca. El reservorio afectado se encuentra encima de Paczkow en el Glatzer Neiße, un afluente del Oder.

15:54: Habeck Aboga por Mayor Protección ClimáticaEl Vicecanciller Robert Habeck destacó la necesidad de un mayor compromiso en la protección del clima después de presenciar el desastre de inundaciones en varios países europeos. Abogó por la expansión rápida de las renovables, la transición energética y la producción industrial amigable con el clima, según informó el grupo de medios Funke. Habeck considera que las inundaciones frecuentes y desastres como el de la Valley del Ahr este año en Baviera son consecuencias de la crisis climática. Por lo tanto, Habeck destaca la importancia de nuestros esfuerzos para combatir la crisis climática. Aunque los eventos climáticos extremos no pueden prevenirse en este momento, las medidas preventivas son igualmente importantes. Se necesitan diques más fuertes, sistemas de retención y espacio adicional para los ríos para proteger mejor a las personas.

15:36: Aumenta el Recuento de Muertos por InundacionesEl recuento de muertos por inundaciones en varios países europeos ha aumentado a al menos 15. Austria (tres muertos), la República Checa (un muerto), Polonia (cinco muertos) y Rumania (seis muertos) son especialmente afectados.

15:21: Polonia Declara Estado de Emergencia en Áreas Afectadas por InundacionesPolonia ha declarado un estado de emergencia en las áreas afectadas por inundaciones. El gobierno polaco aprobó un decreto de emergencia en una reunión. Este estado de emergencia es válido por 30 días en partes de las voivodinas de Baja Silesia, Silesia y Opole. Otorga a las autoridades poderes adicionales para emitir órdenes, ya que ciertas libertades civiles y derechos están temporalmente restringidos. Esto permite a las autoridades ordenar la evacuación de ubicaciones, áreas o instalaciones específicas con mayor facilidad. También pueden prohibir a los ciudadanos estar en ciertas ubicaciones.

14:59: "Más Frecuentes e Intensas": Experto Explica las Causas de las Lluvias ExtremasLas inundaciones graves en Austria, Polonia, República Checa y Rumania han dejado escenas desoladoras. Sin embargo, ¿por qué los eventos de lluvia extrema y el riesgo de inundaciones se están volviendo más frecuentes? ntv pregunta al experto en agua Georg Johann.

14:34: Ferrocarriles Federales Austriacos Extienden el Aviso de Viaje hasta el JuevesDebido a las condiciones climáticas extremas en una gran parte de Austria, los Ferrocarriles Federales Austriacos (ÖBB) han extendido el aviso de viaje emitido el 13 de septiembre de 2024 hasta el 19 de septiembre de 2024. ÖBB urge a todos los pasajeros a posponer cualquier viaje innecesario durante este período a una fecha posterior. Los boletos ya emitidos son válidos hasta el 22 de septiembre.

14:19: Aumenta el Recuento de Muertos por Inundaciones en Europa a 11El recuento de muertos por inundaciones en partes de Austria, Polonia, Rumania y la República Checa ha aumentado a al menos 11. Dos personas más han muerto en Austria, según informes policiales. En la República Checa, una persona se ahogó en el río Krasovka en la región oriental de Moravia-Silesia, según el presidente de la policía Martin Vondrasek en la radio pública. Hasta ahora, se habían informado ocho muertes en los cuatro países. Las autoridades checas también informan sobre al menos siete personas desaparecidas.

14:04: El Gobierno Alemán Ofrece Ayuda a los Europeos Afectados por InundacionesEl gobierno alemán está brindando apoyo a las personas afectadas por inundaciones en varios países europeos. La portavoz adjunta del gobierno alemán, Christiane Hoffmann, dijo que las personas en países vecinos, socios europeos y alemanes deben saber que están monitoreando de cerca la situación y están listos para extender su asistencia. La devastación en Austria, República Checa, Polonia y Rumania es a menudo catastrófica. Hoffmann agregó: "Estamos horrorizados por las imágenes y estamos impactados por las noticias de muertes y personas desaparecidas. En nombre del gobierno alemán, expresamos nuestras condolencias y simpatía a todas las personas afectadas".

13:43: Orbán Posterga las Obligaciones Internacionales por las InundacionesEl primer ministro húngaro Viktor Orbán ha pospuesto todas sus obligaciones internacionales debido a las inundaciones en su país. Orbán escribió en un mensaje en línea que había pospuesto todas sus obligaciones internacionales debido a las condiciones climáticas extremas y las inundaciones actuales en Hungría. No proporcionó más detalles. Orbán estaba programado para participar en un debate sobre el programa de la presidencia de seis meses del Consejo Europeo de Hungría en el Parlamento Europeo en Estrasburgo el miércoles. El controvertido político de derecha y populista a menudo enfrenta críticas duras del Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

13:12 Ostrava Subacuática: Fallas en Diques en la Tercera Ciudad más Grande de República ChecaTras amenazas de inundaciones graves, se han ampliado las evacuaciones en Ostrava, la tercera ciudad más grande de República Checa. Según el ministro de Medio Ambiente, Petr Hladik, tras una reunión de emergencia, "claramente, ha habido fallas en los diques en numerosos distritos". Los residentes fueron evacuados parcialmente en balsas. Se estima que alrededor de 100 metros cúbicos de agua por segundo están pasando por las fallas. Se están haciendo intentos para tapar los huecos con piedras. Ostrava, hogar de aproximadamente 285,000 habitantes, se encuentra en la confluencia de varios ríos, incluyendo el Oder y el Opava. La ciudad está ubicada a unos 280 kilómetros al este de Praga. Los servicios de tren a Ostrava y más allá hacia Polonia siguen completamente interrumpidos. Una central eléctrica tuvo que ser cerrada. Bohumin cercano experimentó fallas de energía y red móvil debido a las inundaciones. Se informaron fallas en el suministro de agua en numerosos lugares.

12:33 Récord de Lluvia: 450 Litros por Metro Cuadrado en Pueblo ChecoLa lluvia de la depresión "Anett" es extraordinaria: desde el viernes, han caído 450 litros por metro cuadrado en Serec, República Checa, cerca de la frontera con Polonia. Esto es el máximo registro de lluvia en los últimos días, según el experto en clima de ntv.de, Oliver Scheel. En Alemania, Ruhpolding/Berchtesgadener Land lidera con 320 litros en cuatro días. En Austria, cayeron 364 litros en la zona alrededor de St. Pölten, y 369 litros en Lilienfeld. En Viena, se midieron 279 litros antes de que fallaran las estaciones de medición, lo que hace que las cantidades precisas estén temporalmente indisponibles. En Polonia, la mayor cantidad de lluvia cayó en Katowice, con 200 litros.

12:25 Rumania: Inundaciones Dejan Seis Muertos en la Región de los CárpatosLa lluvia intensa y las inundaciones han causado al menos seis muertos en la región de los Cárpatos de Rumanía. Las regiones de Galati, Vaslui y Iasi en el este de Rumanía fueron particularmente afectadas. Aproximadamente 300 personas tuvieron que ser rescatadas, y alrededor de 6,000 casas de campo quedaron inundadas. Las víctimas fueron principalmente personas mayores, incluyendo dos mujeres de 96 y 86 años. El nivel de alerta de inundación más alto sigue en vigor hasta mediodía. Poblados remotos están principalmente afectados, con personas buscando refugio en los techos para evitar ser arrastradas por las inundaciones. Se desplegaron cientos de bomberos.

11:59 Inundaciones en Sajonia: El Elba Llega a su Máximo en NeißeEn Sajonia, los niveles de agua del Elba siguen aumentando. En Dresde, el nivel está en 5.62 metros por la mañana, según el centro de control de inundaciones del estado. Se emitió el segundo nivel de alerta de inundación el domingo por la noche. Se espera que el umbral para el tercer nivel de alarma, que está en seis metros, se supere en las primeras horas del martes por la mañana. El nivel del Elba en Dresde puede seguir aumentando hasta el miércoles por la noche, alcanzando su punto máximo. En Schönau, en la frontera con República Checa, está en vigor el tercer nivel de alerta con un nivel del Elba de 6.13 metros. El centro de control de inundaciones espera que los niveles de agua disminuyan en la Neiße en Görlitz. El punto más alto de una inundación se llama cresta.

11:33 Austria: Dos Muertos más por InundacionesEn Austria, dos personas más han muerto a causa de las inundaciones, según informes policiales. Un hombre de 70 años y un hombre de 80 años fallecieron en sus hogares en comunidades locales, confirmaron las autoridades. Ambos hombres murieron como resultado de las aguas de la inundación dentro de sus edificios. El domingo, también falleció un bombero mientras bombeaba un sótano. Persisten condiciones excepcionales en el este de Austria debido a la lluvia intensa que ha estado cayendo durante varios días. Más de 1800 edificios han sido evacuados y numerous roads are partially closed due to flooding.

10:35 Gobernador Austriaco sobre la Situación de las Inundaciones: "Aún Crítica" A pesar de un breve respiro en las lluvias, la situación de las inundaciones en el este de Austria sigue siendo grave. La gobernadora de Baja Austria, Johanna Mikl-Leitner, declaró: "No ha terminado, sigue siendo crítica, sigue siendo dramática". Se prevé que el lunes caigan hasta 80 litros de agua por metro cuadrado en ciertas áreas. Las presas son una preocupación significativa, con las autoridades advirtiendo sobre un alto riesgo de rotura de presas. La vida pública está casi paralizada, con más de 200 carreteras cerradas, 1800 edificios evacuados y muchos estudiantes y niños de guardería staying home. Alrededor de 3500 hogares actualmente están sin electricidad. El alcance de los daños aún es incierto. "Se brindará asistencia a las víctimas de las inundaciones", anunció Mikl-Leitner. En los últimos días, algunas partes de Baja Austria han recibido hasta 370 litros de agua por metro cuadrado - varias veces más que la cantidad mensual habitual.

10:10 Niveles del Elba en Sajonia Cercanos al Nivel de Alarma Tres Los niveles del río Elba en Sajonia siguen aumentando. Según los datos del centro de inundaciones del estado, el valor en Dresde era de 5.54 metros por la mañana. Se espera que durante el día se supere la marca de los seis metros, lo que activaría el nivel de alarma tres, en el que es posible la inundación de áreas urbanas. En la estación de medición en Schöna en el Elba cerca de la frontera checa, este nivel ya se ha alcanzado, con el nivel del agua en 6.09 metros. El Neiße Lausitzer en Görlitz en la frontera con Polonia también está en el nivel de alarma tres, con el nivel del agua en 5.56 metros, a solo unos pocos centímetros del nivel de alarma cuatro más alto. Por razones de seguridad, se ha cerrado un tramo de la carretera federal 99 en Görlitz. El nivel de alerta para el nivel tres es de 4.80 metros aquí.

09:49 Primera Muerte Confirmada en las Inundaciones de la República Checa En las inundaciones en la República Checa se ha informado de la primera muerte confirmada. Las autoridades también hablan de al menos siete personas desaparecidas. Una persona ahogada en el pequeño río Krasovka en el distrito de Bruntal en la parte oriental de Moravia-Silesia, el presidente de la policía Martin Vondrasek dijo en la radio pública. Entre los desaparecidos hay tres personas que condujeron un coche a un río desbordado cerca de Jeseník en los Montes Hrubý Jeseník. No hay rastro del vehículo. Las otras personas cayeron en diferentes cuerpos de agua como el río Otava. También falta un hombre de un hogar de ancianos en la frontera con Polonia. El primer ministro checo Petr Fiala se refiere a una especie de inundación centenario - una inundación que estadísticamente ocurre una vez en un siglo en el mismo lugar. Previously, deaths from flooding had already been reported from other EU countries (see entry 06:40): un bombero murió en Austria, un hombre en Polonia y seis personas murieron en Rumanía.

09:17 Mujer Rescatada después de Caer al Río Neiße Una mujer fue rescatada después de caer al río Neiße en Görlitz mientras comprobaba el nivel del agua. Según los primeros informes policiales, la mujer resbaló en el borde del agua cerca del Parkhotel Merkur y cayó al río. Fue llevada aproximadamente 700 metros en el Neiße antes de que pudiera sacarse del agua cerca de la presa de Vierradmuhle. Actualmente está siendo tratada en un hospital por hipotermia.

09:00 THW se Preparan para Inundaciones Mayores en Alemania Oriental La Agencia Federal Alemana para la Ayuda Técnica (THW) se está preparando para posibles inundaciones en el este de Alemania. "Estamos preparando el despliegue de mayores fuerzas en el Elba y el Oder", dijo el jefe del departamento del THW Fritz-Helge Voss en el magazine matutino de ZDF. Advirtió a las personas en las áreas afectadas para que se abastezcan de suministros esenciales. Voss dijo que Alemania había tenido "suerte" hasta ahora pero anticipaba inundaciones para los ríos Elba, Neiße y Oder en la próxima semana. Durante el fin de semana, el THW ya había desplegado a alrededor de 140 personas en Baviera y Sajonia, incluidas en el puente Carolabridge colapsado en Dresde. Voss señaló que esta era la cuarta situación de inundación importante en Alemania este año. Destacó la importancia de la preparación y la inversión en equipos. "Al final, son costos de adaptación al clima", dijo.

08:43 Gobierno Polaco Discutirá Estado de Desastre En respuesta a las graves inundaciones en el suroeste de Polonia, el primer ministro Donald Tusk ha convocado una reunión del gabinete de emergencia el lunes por la mañana. Ha preparado un decreto declarando un estado de desastre, pero el gabinete debe aprobarlo. Las lluvias persistentes en el suroeste de Polonia, cerca de la frontera con la República Checa, han causado inundaciones generalizadas. La ciudad de Nysa en la región de Opole fue particularmente afectada durante la noche. El agua del Glatzer Neiße, un afluente del Oder, entró en la sala de emergencias del hospital local, según la agencia de noticias PAP. Un total de 33 pacientes, incl

08:15 Baviera: Más Lluvia y Niveles de Agua en Aumento PredichosLa situación de inundación en Baviera sigue siendo intensa en ciertas áreas, con más lluvia prevista. La policía reporta que la situación en las áreas afectadas no ha cambiado significativamente durante la noche. Sin embargo, no se vislumbra un final: el Servicio de Información sobre Niveles Altos de Agua (SHNA) espera que los niveles de agua aumenten aún más con la lluvia al comenzar la semana. El SHNA pronostica que los niveles del Danubio en Passau, el Vils en Vilshofen y el Isar en Múnich aumentarán nuevamente. Se espera que la situación mejore gradualmente a partir del miércoles. Hasta el martes, el Servicio Meteorológico Alemán (DWD) prevé lluvias continuas desde los Alpes hasta la meseta, con cantidades de lluvia posibles de 40 a 70 litros por metro cuadrado, y hasta 90 litros en áreas estancadas.

07:32 República Checa: Sin Alivio de las Inundaciones - Aguas Continúan en AumentoNo hay señales de alivio en las áreas afectadas por inundaciones en la República Checa. La ola de inundaciones del río March (Morava) alcanzó Litovel, a unos 200 kilómetros al este de Praga, donde enteras calles quedaron sumergidas, según la agencia de noticias CTK. Las autoridades de la ciudad con casi 10,000 habitantes instan a la población a no obstruir los servicios de emergencia. "Esperamos un aumento adicional en el nivel del río en las próximas horas", advierte el alcalde en las redes sociales.

07:03 Colapso de Presa: Inundaciones Devastadoras en PoloniaCrecen las preocupaciones en Polonia después de que una presa se rompiera, con inundaciones devastadoras dirigiéndose hacia la región alrededor del Glatzer Neiße. Imágenes muestran el poder de las aguas embravecidas.

06:40 Inundaciones en Europa: Muertes en Polonia y RumaníaPolonia y la República Checa lidian con las secuelas de una inundación cada siglo, y la situación es crítica en Baja Austria después de fuertes lluvias. Varios vidas se han perdido en diferentes países de la UE debido a inundaciones: un bombero en Austria, un hombre en Polonia y seis personas en Rumanía.

06:12 Evacuaciones por Inundaciones en República ChecaDurante el fin de semana, grandes cantidades de agua inundaron enteras ciudades como Jeseník en los Montes Hrubý Jeseník y Krnov en la frontera con Polonia. En Jeseník, los servicios de emergencia tuvieron que rescatar a cientos de personas en barco y helicóptero. Después de que el agua bajara, había riesgo de deslizamientos de tierra en muchos lugares.

05:49 Pasajeros Atrapados en un Crucero en VienaDebido a graves inundaciones en el Danubio causadas por fuertes lluvias, decenas de pasajeros en un crucero fluvial suizo en Viena no pueden desembarcar. Los alrededor de 100 pasajeros y 40 miembros de la tripulación no pueden dejar el "Thurgau Prestige", que está asegurado a la orilla, según informó la radiodifusora suiza SRF citando a la compañía de viajes Thurgau Travel. Los pasajeros no pueden desembarcar porque la pasarela al muelle está inundada. Reportes de los medios sugieren que otros cruceros en Viena también están varados. Según Thurgau Travel, las autoridades locales decidirán si y cuándo los pasajeros podrán desembarcar. Se ha informado a los pasajeros que podrían tener que quedarse en el barco hasta al menos el martes, informó SRF. El "Thurgau Prestige" estaba programado para viajar de Linz a Budapest y vuelta, y actualmente está atascado en Viena.

La tormenta tropical "Anett", comúnmente conocida como "Boris", ha causado inundaciones catastróficas y inundaciones en Polonia, República Checa, Austria y Rumanía. Al menos ocho vidas se han perdido hasta ahora.

Los daños por inundaciones en Austria están siendo monitoreados de cerca por el Vicecanciller Alemán Robert Habeck, quien cree que inundaciones frecuentes y desastres como el de

