Cancelado el Open Championship por el coronavirus y aplazado el US Open

El Open, uno de los cuatro grandes torneos de golf, iba a celebrarse en el Royal St George's (Reino Unido) del 16 al 19 de julio.

Sin embargo, en un anuncio que sigue a la cancelación de Wimbledon la semana pasada, los organizadores decidieron que ya no era viable celebrar el evento.

"Nuestra prioridad absoluta es proteger la salud y la seguridad de los aficionados, jugadores, oficiales, voluntarios y personal que participan en The Open", declaró Martin Slumbers, director ejecutivo de la R&A (the Royal and Ancient), que organiza el torneo.

"Nos importa mucho este campeonato histórico y hemos tomado esta decisión con gran pesar. Somos conscientes de que esto será decepcionante para mucha gente en todo el mundo, pero tenemos que actuar con responsabilidad durante esta pandemia y es lo correcto.

"Puedo asegurar a todos que hemos explorado todas las opciones para jugar el Open este año, pero no va a ser posible".

El Reino Unido se encuentra actualmente en estado de bloqueo, ya que el número de casos confirmados de coronavirus sigue aumentando en todo el país.

Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que se cancela The Open, y la 149 edición del torneo se celebrará ahora en Royal St George's en julio del año que viene.

George's en julio del año que viene. Las entradas y los tickets de hospitalidad adquiridos antes del evento se transferirán al año que viene, mientras que los organizadores también ofrecen reembolsos completos.

El US Open se traslada a septiembre

Por otra parte, el lunes también se anunció que el Abierto de EE.UU., previsto inicialmente del 18 al 21 de junio, se celebrará ahora del 17 al 20 de septiembre en el Winged Foot Golf Club de Nueva York.

"Esperamos que el aplazamiento del campeonato nos ofrezca la oportunidad de mitigar los problemas de salud y seguridad y, al mismo tiempo, nos proporcione la mejor oportunidad de llevar a cabo el US Open este año", declaró Mike Davis, director ejecutivo de la Asociación de Golf de Estados Unidos.

"Estamos increíblemente agradecidos a los socios y al personal de Winged Foot por su flexibilidad y apoyo. También estamos agradecidos por la maravillosa colaboración entre los circuitos profesionales y otros majors para trabajar en un calendario complicado."

Al igual que en el caso del Open, las entradas ya adquiridas serán válidas para las fechas de septiembre.

Los organizadores también han propuesto que The Masters se celebre del 12 al 15 de noviembre, tras haber sido aplazado el mes pasado. Aún no se ha fijado una nueva fecha para el aplazado Campeonato de la PGA.

Aleks Klosok, de CNN, ha contribuido a este reportaje.

Fuente: edition.cnn.com