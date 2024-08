Canadá para tomar medidas enérgicas contra el odio en línea

Canadá impone severas penas por discurso de odio en línea, con multas teóricas que llegan a millones y prisión de por vida. Inclusive se pueden castigar crímenes aún no cometidos.

El odio y la incitación en línea son perennes. Canadá busca endurecer la regulación del contenido en línea y establecer nuevas reglas de seguridad comprehensivas. El gobierno canadiense está planeando una nueva ley, la Ley de Daños en Línea o Proyecto de Ley C-63, para combatir el abuso y el acoso en línea. Las multas podrían llegar a millones y la prisión a cadena perpetua en casos extremos.

El gobierno ha identificado siete categorías de contenido dañino, incluyendo publicaciones que incitan al odio, promueven la violencia o el terrorismo, explotan sexualmente a niños o fomentan el auto daño.

El objetivo principal del gobierno es proteger mejor a los niños. "El daño que experimentamos en línea puede tener consecuencias trágicas, a veces fatales, en el mundo real", dijo el Ministro de Justicia y Abogado General de Canadá, Arif Virani, en una conferencia de prensa en febrero. "Tenemos estrictas normas de seguridad en casa para cosas como los bloques de Lego de mi hijo. Pero no hay ninguna para el juguete más peligroso -no solo en mi casa, sino en cada hogar canadiense- la pantalla frente a los ojos de nuestros hijos".

Los informes de pornografía infantil y delitos sexuales contra niños en línea han cuadruplicado en Canadá desde 2014, con casi 61,500 casos reportados.

Millones en multas para servicios en línea

Según el proyecto, los grandes servicios en línea deben eliminar las publicaciones dañinas en 24 horas. Esto incluye las redes sociales, los sitios pornográficos y los proveedores de transmisión en vivo. No se incluyen plataformas de mensajería privada como Signal o WhatsApp, ni las plataformas de juego.

Las empresas que no cumplan con las nuevas reglas enfrentan multas considerables: hasta diez millones de dólares canadienses o el seis por ciento de la facturación global, lo que sea mayor.

De manera similar, en la UE, el Reglamento sobre Servicios Digitales (DSA) requiere que las grandes plataformas en línea aborden el contenido ilegal como el discurso de odio. La no cumplimiento podría resultar en multas de hasta el seis por ciento de la facturación anual global. La Comisión también puede imponer penalidades diarias de hasta el cinco por ciento de la facturación global diaria promedio por cada día que una empresa no implemente las medidas prometidas.

El odio se convertirá en delito autónomo

Una nueva agencia, la "Comisión de Seguridad Digital", supervisará estas medidas en Canadá. Tendrá amplios poderes, incluyendo la capacidad de imponer multas y acceder a todos los datos de los proveedores, incluyendo los datos de los usuarios.

Los defensores argumentan que esto ayudará a combatir el delito en Internet de manera más efectiva, exigiendo a las plataformas que eliminen el contenido rápidamente.

El gobierno canadiense también planea modificar el Código Penal para convertir el odio en un delito autónomo, lo que facilitará la prosecución de estos delitos.

Pero ¿qué costituye odio y delitos de odio? "La Corte Suprema lo ha definido como la detestación y vilificación de cualquier persona o grupo", aclara el Ministro Virani. Los comentarios insultantes no caerían en esta categoría.

Prisión perpetua por incitación al genocidio

Para los delitos de odio, se podrían establecer penas más altas en el futuro: aquellos que inciten al odio o apoyan el antisemitismo podrían enfrentar cinco años de prisión en lugar de los dos actuales. Aquellos que llamen al genocidio en línea podrían enfrentar potencialmente la prisión perpetua, mientras que la pena máxima anterior era de cinco años.

En Alemania, el discurso de odio no es un delito autónomo. Sin embargo, los comentarios de odio aún son punibles, con penas mucho más bajas que las planeadas por Canadá: se puede imponer hasta cinco años de prisión por incitación al odio.

El gobierno canadiense también quiere cambiar su ley de derechos humanos: las personas podrán presentar denuncias por discurso de odio en línea ante la comisión de derechos humanos. Los infractores podrían enfrentar multas de hasta $50,000 USD.

"Delitos de Pensamiento" bajo pena?

Las penas por discurso de odio han enfrentado fuerte resistencia. Los críticos creen que la ley es demasiado dura, las posibles condenas a prisión son demasiado largas. Algunos argumentan que las propuestas cruzan la línea hacia la censura - y ven el fin de la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Los medios de comunicación de derecha y conservadores en EE. UU. han criticado la idea de Canadá. El periódico conservador canadiense National Post escribe que las leyes contra el discurso de odio han existido en Canadá en el pasado, pero fueron abolidas en 2014 porque se malinterpretaron. Hasta la década de 2000, principalmente los neonazis y los racistas eran afectados - de repente, llegaron denuncias sobre inmigración o matrimonio del mismo sexo.

Muchos comparan la ley con la novela de George Orwell "1984", como la renowned canadiense Margaret Atwood o el CEO de Tesla, Elon Musk. En el libro, la policía secreta castiga los "delitos de pensamiento", es decir, los pensamientos que el estado no gusta. Los potenciales criminales son arrestados antes de que puedan actuar.

"Prevenir el delito de odio esperado"

Sin embargo, hay paralelos mínimos entre la famosa novela y la ley canadiense. El gobierno canadiense quiere prevenir los delitos de odio: "Debemos poder prevenir un delito de odio esperado", ha formulado el Ministro de Justicia Virani: "Se puede emitir una orden de comportamiento adecuado para alguien que tiene una probabilidad razonable de cometer un delito de odio relacionado con el genocidio".

En el proyecto de ley, se establece: un juez puede ordenar a una persona que se comporte correctamente, que observe una orden de paz por un año -o dos años si el acusado ha sido previamente condenado por delitos de odio. El juez necesita evidencia de que esta persona cometerá un delito de propaganda de odio o un delito de odio.

Si la persona no cumple con la orden de paz o no está de acuerdo, se le puede imponer una pena de prisión de hasta un año. Una violación sería, por ejemplo, si la persona contacta a alguien más aunque no esté permitida según la orden, sale de la residencia o utiliza drogas, alcohol o armas prohibidos.

Canadá ya no es un pionero con su plan contra el odio en la red: la UE, Gran Bretaña y Australia ya han aprobado leyes para monitorear el contenido en línea. El proyecto de ley canadiense aún debe pasar por las instituciones.

El New York Times asume que la ley será aprobada, sea cual sea su forma: el Partido Liberal del primer ministro Justin Trudeau ha hecho un trato con un partido de la oposición que apoyará al gobierno en esto.

