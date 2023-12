Canadá anuncia la obligación de vacunarse en el transporte aéreo

El requisito de vacunación "incluye a todos los viajeros aéreos comerciales, los pasajeros de trenes interprovinciales y los pasajeros de grandes embarcaciones marítimas con alojamiento nocturno, como los cruceros", declaró Omar Alghabra, ministro de Transporte de Canadá, durante una rueda de prensa virtual celebrada el viernes.

El gobierno canadiense también ordenará que todos los empleados federales estén completamente vacunados para finales de octubre.

Los ministros canadienses que intervinieron en la rueda de prensa indicaron que querían "dar ejemplo" a otros empresarios y canadienses mientras siguen intentando reabrir de forma segura más sectores de la economía.

En un comunicado emitido tras el anuncio, Air Canada dijo que apoyaba el nuevo mandato y afirmó que estaba en línea con los procedimientos basados en la ciencia para viajar de forma segura.

"Aunque Air Canada espera más detalles sobre el anuncio de hoy sobre la vacunación obligatoria, es un paso adelante bienvenido en las medidas en evolución para proteger la salud y la seguridad de los empleados de las aerolíneas, los clientes y todos los canadienses", según el comunicado.

Canadá ha empezado recientemente a permitir el cruce de sus fronteras a los viajeros internacionales de ocio, empezando por los estadounidenses vacunados esta semana. Existen planes provisionales para ampliar los viajes discrecionales a otros visitantes internacionales vacunados a Canadá a principios de septiembre.

En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional no está estudiando la posibilidad de imponer vacunas a los pasajeros de vuelos nacionales, según declaró el viernes el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a Pamela Brown, de CNN.

"No la hay en este momento", dijo cuando se le presionó sobre la cuestión.

Al menos dos ejecutivos de aerolíneas estadounidenses han dicho que no esperan que se exijan vacunas para los viajes nacionales.

El consejero delegado de United Airlines, Scott Kirby, declaró el miércoles que "es una cuestión gubernamental, pero sospecho que no ocurrirá a nivel nacional", y el consejero delegado de Delta Air Lines, Ed Bastian, dijo prácticamente lo mismo en mayo.

Kirby dijo que es posible que se exijan vacunas para algunos viajes internacionales.

Una "evolución" de los requisitos de vacunación

A pesar de que Canadá tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo -el 71% de los canadienses mayores de 12 años que cumplen los requisitos están completamente vacunados-, las tasas de vacunación se han estancado en las últimas semanas.

El Primer Ministro Justin Trudeau ha dicho en los últimos meses que no creía que fuera necesario imponer la vacunación.

Sus ministros se retractaron el viernes y dijeron que su posición era "una evolución de la postura del gobierno" dados los nuevos datos científicos, añadiendo que esta nueva política es un incentivo para que los canadienses se vacunen.

Aquellos que tengan razones médicas documentadas para negarse a vacunarse quedarán exentos, dijeron los ministros, pero no fueron categóricos sobre lo que ocurrirá con los empleados que se nieguen a vacunarse a pesar del mandato.

"¿Saben lo que no quieren los canadienses? Los canadienses no quieren volver a los cierres patronales. Los canadienses no quieren volver a las restricciones de viaje. Los canadienses quieren seguir con sus vidas y volver a la normalidad lo antes posible. Y no es infrecuente que el gobierno desempeñe un papel regulador cuando se trata de proteger la salud y la seguridad generales de los canadienses", dijo Alghabra.

Aunque se trata de una política de amplio alcance que se aplicará a escala nacional, muchas provincias canadienses no exigen actualmente que los trabajadores de la sanidad o la educación estén totalmente vacunados como condición para el empleo.

Las autoridades de salud pública canadienses confirmaron el jueves que el país se encuentra inmerso en una cuarta oleada de Covid-19, y que el virus está protagonizando un "fuerte rebrote".

Canadá ha visto duplicarse el número de casos activos de Covid en sólo dos semanas, y las hospitalizaciones han aumentado más de un 10% sólo en la última semana.

Marnie Hunter y Geneva Sands de CNN han contribuido a este reportaje.Foto: Los pasajeros salen después de someterse a las pruebas de Covid-19 en el Aeropuerto Internacional de Vancouver en Vancouver, Columbia Británica, el 22 de febrero de 2021. (Foto de Mert Alper Dervis/Anadolu Agency vía Getty Images)

Fuente: edition.cnn.com